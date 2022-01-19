3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? sorusu memurlar tarafından araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memurun dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için tarih vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge ne demektir? 3600 ek gösterge nedir? Çalışan memur maaşlarını etkiler mi? İşte detaylar...

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Memurlar 3600 ek göstergenin kendileriyle olan ilgisini araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca memurun dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için tarih vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge hangi memurlara verilecek? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge ne demektir? Çalışan memur maaşlarını etkiler mi? Detaylar haberimizde...

3600 EK GÖSTERGE NE DEMEKTİR?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2022 yılı sonuna kadar çözüleceğini duyurduğu memurlara 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlenmenin hayata geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor. Emekli ikramiyelerinde de 32 bin ile 38 bin lira arasında değişen tutarlarda artış olabileceği hesaplanıyor.

Memurlara ek gösterge verilmesi ilk olarak 2018 yılı seçimlerinden önce gündeme gelmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile memurlara zam konusunu görüşen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, görüşmenin detaylarını canlı yayında anlattı. Zamla ilgili rakam vermeyen Yalçın, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre zam ile ilgili rakamların gündeme geleceğini söyledi. Yalçın ayrıca, memurların uzun süredir beklediği 3600 ek göstergenin de 15 Ocak tarihine yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Haber Global yayınına katılan Memur-Sen Başkanı Yalçın, görüşmenin detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

3600 EK GÖSTERGE HANGİ MEMURLARA VERİLECEK?

3600 ek gösterge ile polisler, hemşireler ve öğretmenler yüksek maaş ve ikramiye ile emekli olabilecek. Öğretmenler yıllardır ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasını bekliyor. Yapılacak yeni düzenleme ile 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600'e çıkartılacak.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Öğretmenler ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasını bekliyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmenlerin 2200 ve 3000 olan ek gösterge 3600'e çıkartılacak.

3600 ek göstergenin toplu sözleşme maddesine girdiğini belirten Bakan Bilgin, bunun geri dönüşü olmadığını yapmak zorunda olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, "3600 toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Bir önceki seçimde Sayın Cumhurbaşkanımız gündeme getireceğini söylemişti. Artık söylem olmaktan çıkardık. Geri dönüşü yok artık. Kanun hükmündedir. Bakanlık içinde çalışmalarımızı yaptık." dedi.

Bakanlık içindeki çalışmanın tamamlandığını söyleyen Bilgin, "Esas düzenlemeyi 3600 ek gösterge emekliliklerinde yapıyor. Yıllar içinde daha da artan farklılaşma var. Bakanlık içinde çalışma tamamlandı bitti. Sendikalarımızla müzakere edeceğiz. Kamunun diğer kuruluşlarıyla onlarla müzakere edeceğiz. Meclis'e ilk 6 ay içinde en geç Mayıs-Haziran'da intikal ettiririz. Bu yıl içinde tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

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