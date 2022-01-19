Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Peki 3600 ek gösterge ne anlama geliyor? 3600 ek gösterge nedir, ne demektir? Ek gösterge 3600 ne zaman açıklanacak? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak 2022? 3600 ek göster kimler için geçerlidir? 3600 ek gösterge nedir? Ek gösterge ne anlama geliyor? Tüm detaylar sizlerle...

Ek gösterge çıktı mı? 3600 ek gösterge kimler için geçerli? 3600 ek göster ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak 2022? 3600 ek göster kimler için geçerlidir? 3600 ek gösterge nedir? Ek gösterge ne anlama geliyor merak ediliyor. Özellikle ek gösterge 3600 olursa maaş ne kadar olur, maaş ne kadar artar vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek göstergeli maaşlar kaç tl olacak?

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile ,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.

Ek gösterge rakamı 3000 olan öğretmen ve hemşireler özellikle ek göstergelerin artışını beklemekteydi. Ek göstergenin özellikle emeklilik haklarına etkisinin fazla olması nedeniyle, memurlar emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli bir göreve atanma ya da ek göstergelerinin bu düzeye çıkarılması isteği oluşturmaktadır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge memurların aylık ücretlerini, emekli olduktan sonraki maaşlarını ve emekli ikramiyelerini belirleyebilmek için gerekli olan önemli bir unsurdur. Ek göstergesinin yüksek olması emekli maaşının ve emekli ikramiyesinin de yüksek olması anlamına gelmektedir. Bu sebeple memurlar bulundukları unvanların 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedir.

Ek göstergesi 3600 olan bir devlet memuru ile 2500 olan bir devlet memurunun alacağı zam oranı ve maaş miktarı aynı değildir. 657 sayılı Devlet Kanunu'na bağlı olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu bu sebepten dolayı ek göstergelerinin artmasını beklemektedir.

Memur sendikaları, 3600 ek gösterge düzenlemesini sadece belirli meslek gruplarına değil tüm kamu personellerine uygulanmasını, yani düzenlemenin genişletilmesini istemektedir. Ancak düzenlemenin şuan için öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerini kapsaması bekleniyor. Bununla birlikte bu görevden emekli olan vatandaşlarında yararlanması bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN AÇIKLANACAK? TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile memurlara zam konusunu görüşen Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, görüşmenin detaylarını canlı yayında anlattı. Zamla ilgili rakam vermeyen Yalçın, 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verilerine göre zam ile ilgili rakamların gündeme geleceğini söyledi. Yalçın ayrıca, memurların uzun süredir beklediği 3600 ek göstergenin de 15 Ocak tarihine yetiştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın'ı kabulü sona erdi. Görüşme yaklaşık 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Haber Global yayınına katılan Memur-Sen Başkanı Yalçın, görüşmenin detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

"VERGİ MUAFİYETİ MEMURLARDA AYNI ETKİYİ YARATMIYOR"

Sözlerine vergi muafiyeti düzenlemesinden duyduğu memnuniyetle başlayanYalçın, "Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede son vergi düzenlemesindeki muafiyetten dolayı memnuniyetimizi söyledik. Önemliydi. Verginin sabitlenmesi konusunda söylem üretiyoruz. Asgari ücret tutarı kadar bir muafiyet. Önemli bir adım fakat gelir dağılımı konusunda adaletli değil. İşçilerde 4253 lira olan asgari ücret kadar olan tutarı dikkate aldığınızda memurlarda aynı şey söz konusu değil. Memurlarda 2800 3000 liraya yaklaşan rakamları ifade ediyor." dedi.

"MEMUR İLE İŞÇİ BORDROSU AYNI DEĞİL"

Memur bordrosu ile işçi bordrosunun aynı olmadığını belirten Memur-Sen Başkanı, "2022 yılı için yansıyacak simülasyonu dikkate alarak, enflasyon farkını düşünerek aylık olarak yansıyacak en düşük rakam, 38 TL fark ediyor. İşçi de 420 TL fark ediyor. Bazı durumlarda durum farklı. Sözleşmeli bir mühendiste 307 TL fark ediyor. 9 yıllık öğretmende 59 TL yansıyacak. Memur bordosu işçi bordosuyla aynı değil. Gelir muafiyeti konusunu da önemli bir adım olarak kabul etti." ifadelerini kullandı.

"MEMURA EK ZAM KAÇINILMAZ"

Ek zam için Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geleceklerini söyleyen Yalçın, "Memura ek zam konusu kaçınılmazdır. Bir iyileştirme yapılması temel beklentimizdir. Sayın Bakan ile bir araya gelerek bu rakamları bir örtüştürmemiz gerekiyor. Nedir, ne değildir anlamamız için. Memurların beklentisini kamuoyu ile paylaşmıştık. Aralık 2021 enflasyonu netleştikten sonra konuşacağız demiştik, şimdi zamanıdır." şeklinde konuştu.

"MEMURLAR İÇİN VERGİ MUAFİYETİ KISMI KARIŞIK BİR METİN"

Vergi muafiyetinin memurlar için olan bölümünün karmaşık olduğunu ifade eden Yalçın, "Cumhurbaşkanımızla her yerde farklı yansıyan rakamları paylaştık. Karmaşık bir metin. Vergi muafiyeti kısmı. Bizim yaptığımız algıladığımız rakamları paylaştık. Emekçiler konusunda, gelir dağılımında adaletin yansıması konusunda aldığı inisiyatifi görüyoruz. En düşük memur maaşının baz alınarak yükseltileceğini düşünüyoruz. Henüz şu an için bir rakam yok. 3 Ocak'taki Aralık ayı enflasyon rakamına beklediğimiz için bir rakam belirtmedik." dedi.

"3600 EK GÖSTERGEYİ 15 OCAK'A YETİŞTİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

3600 ek göstergenin 15 Ocak tarihine yetiştirileceğinin altını çizen Yalçın, "Biz 3600 ek göstergeyi toplu sözleşme masasında karşılıklı olarak mutabakata yansıtmıştık. Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede de mutabakat sağlamıştık. Çalışma Bakanı ile bu konu hakkında görüşeceğiz. Ocak maaşına yetişmesi için ek zam konusunu rakamlar boyutunda tartışmaya bir ihtiyaç var. Ocak 15'e yetişecek şekilde bir çalışma yapacağız." ifadelerini kullandı.

"VERGİ DÜZENLEMESİ, EK ZAM VE 3600 EK GÖSTERGE ÜZERİNE YOĞUNLAŞTIK"

Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmede 3 konunun görüşüldüğünü ifade eden Yalçın, "Bugün sayın Cumhurbaşkanı ile bir araya geldik. Tekrar Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz. Özellikle bu gündeme odaklandık. Atılan olumlu adımlarla ilgili memnuniyetimizi ifade ettik, bu açıdan görüşmede çok daha geniş detaylı başlıklara girmedik. Gelir vergisi düzenlemesi, ek zam ve 3600 ek gösterge üzerinde yoğunlaştık." şeklinde konuştu.

Haberler.com - Gündem