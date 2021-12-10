3600 ek gösterge çalışanların maaşlarına yansıyacak mı?

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, 3600 ve ek göstergeler hakkında Haberler.com'dan Dicle Doğan'a özel açıklamalarda bulundu. Göstergelerin çalışanların maaşlarını çok fazla etkilemeyeceğini söyleyen Tonbul, emekli maaşlarını ve emekli olacak vatandaşların ikramiyelerini etkileyeceğini belirtti.

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞANLARIN MAAŞINA YANSIYACAK MI?

Göstergelerin memur maaşlarını nasıl etkileyeceği sorusuna Tonbul, "Çalışanların maaşlarını çok etkilemez ama bu emekli maaşlarını ciddi anlamda etkiler ve emekli olacakların ikramiyelerini de etkiler. Bizim şimdi göstergelerimiz, 1500 gösterge alan var bunun içerisinde 1200 gösterge alanlar var 3000 alanlar var 3600 alanlar var. 2200 ek gösterge alan bir arkadaşımızın ek göstergesi 3600'e çıkarsa eğer bunun emekli maaşında brüt olarak 1000-1100 lira gibi büyük bir artış sağlar dolayısıyla bunun da neti 800-900 lira civarında olur. Bu da bugün ki anlamda yani emekli maaşlarına baktığımız zaman yüzde 25'den daha fazla bir etkiye sahip bir düzenleme olur. İkramiyelerde bu 30 yıl üzerinden emekli olan bir arkadaşımızda da 35 bin liraya yakın ikramiyesinde bir artış sağlamış olur fakat bu herkesin durumu farklı olduğu için göstergeleri 1500 alana eğer 3600'e çıkarırsak burada bağlanma oranı daha fazla olur. 3000 ek gösterge alan da daha farklı olur o açıdan da önümüze çıkacak cetvele göre benim söylediğim şey ortalama bir değer olarak anlaşılması lazım." yanıtını verdi.

"EK PROTOKOL ZAMMI GELİR VERGİSİNE GİDECEK"

"Ek protokol zammı gelir vergisine mi gidecek?" sorusunu yanıtlayan Tonbul, "Evet şimdi şöyle söyleyelim. Şimdi bizim gelir vergisinde matrah uygulaması var ve ilk dilim 24 bin liradan başlıyor veyüzde 15 gelir vergisi söz konusu ve bu matrah artışlarını yeniden değerlendirme oranları üzerinden yapılması gerekiyor fakat 2003'den bu yana yapılan çalışmalarda, bunlar yeniden değerlendirme oranları üzerinden yapılmadı bazı yıllar. Bizim de tespitimiz, ilgili kurumların tespiti. Bu matrah oranlarının yükseltilmesi lazım. Birinci talebimiz bu, çünkü siz burayı arttırdığınız zaman diyelim ki sözleşme ücreti 5 bin lira olan bir arkadaşımıza matrahı 20 bin lirada sabit kalırsa, bu arkadaşımız beşinci aydan itibaren gelir vergisi oranından dolayı yüzde 15 ile yüzde 20'ye düşmekle birlikte 250 lira fazladan vergi vermiş olur. Birinci ayda almış olduğu 5 bin lira, altıncı aydan itibaren 4 bin 750 liraya düşer. İkinci şeye gidersek bu yüzde 27, bu 12 puanlık bir düşüş anlamına gelir, ki bu yılın başında almış olduğu ücreti yılın ortasında veya sonrasına doğru alamıyor anlamına gelir. Gelecek zam bunun altında kalırsa yani yüzde 12'lerin yüzde 13'lerin altında kalırsa almış olduğu zammından fazlasını gelir vergisine geriye iade etmiş olur, ki bu ortamda çokta hakkaniyetli bir şey yok. Bizim talebimiz şu, biz diyoruz ki bu matrahların arttırılması lazım. Yani iç uygulama en azından 60 bin lira civarında olması lazım. İkinci uygulamada buna paralel olarak arttırılması lazım veya sabit gelirliler açısından yüzde 15 gelir vergisinin dondurulması lazım. Burada matrah ne olursa olsun yüzde 15 olarak kalmıyor. Dolayısıyla da tek matrah anlamına geliyor veya bu kriz döneminde bütün sosyal kesimler bir şekilde desteklendi. Memurların desteklenmesi açısından da bir yıl ya da iki yıl süreyle memurlardan vergi alınmaması lazım." dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge ile konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, '' Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz.'' 3600 için 2022 yi işaret etti.

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Düzenleme öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları kapsıyor. Halen maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam memur sayısının yüzde 90'ını oluşturduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ilk kez toplu sözleşmeye giren 3600 ek gösterge konusunda öğretmenlere müjdeli bir haber verdi. Erdoğan, "2022 sonuna kadar hayata geçireceğimiz 3600 ek gösterge, öğretmenlerimizi de kapsayacak." dedi.

Ek göstergede statü mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslek gruplarını kapsayacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikaların yer yer aldığı çalışma grubunca yasal çerçeveye dönüştürülecek.

Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Yeni çalışma ile müfettiş, uzman, şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere idari kadrolara yönelik de düzenleme yapılacak.

EK GÖSTERGE İLE NE DEĞİŞECEK?

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

Ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 20-25 oranında artacak. Mevcut sistemde dört yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis, din görevlileri 3000 ek göstergeye, hemşireler ve diğer 4 yıllık üniversite mezunu din görevlileri de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor.

Yaklaşık 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi olanların emekli aylığı 4 bin 270 lira, 2200 ek göstergeye tabi olanların ise 4 bin 150 lira. Bugün 30 yıllık hizmet üzerinden 3000 ek göstergeyle yaklaşık 155 bin lira alan bir memur yeni uygulamayla 190 bin lira emekli ikramiyesi alacak.

EK GÖSTERGE ARTIŞI NELERİ DEĞİŞTİRECEK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda 3600 ek gösterge konusuna da değindi. 2022 yılı sonuna kadar 3600 ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Verdiğimiz sözün hukuki altyapısını oluşturuyoruz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini bizzat muhataplarımıza beyan eden biziz'' dedi.

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