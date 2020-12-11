360 gram yerli mercimekle 10, ithal mercimekle 7 buçuk kase çorba elde ediliyor
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360 gram yerli mercimekle 10, ithal mercimekle 7 buçuk kase çorba elde ediliyor

11.12.2020 11:50 | Son Güncelleme: 11.12.2020 11:50
360 gram yerli mercimekle 10, ithal mercimekle 7 buçuk kase çorba elde ediliyor

Yerli Malı Haftası öncesi açıklamalarda bulunan Gıda Mühendisi Ece Duru, "360 gram yerli mercimekle 10, ithal mercimekle 7 buçuk kase çorba elde ediliyor.

Yerli Malı Haftası öncesi açıklamalarda bulunan Gıda Mühendisi Ece Duru, "360 gram yerli mercimekle 10, ithal mercimekle 7 buçuk kase çorba elde ediliyor. İthal mercimek daha geç pişiyor ve kıvam tutturmak için un gibi başka malzemeler eklemek gerekiyor" dedi.

Ülkemizde 1946 yılından bu yana 12-18 Aralık arasında kutlanmaya devam eden Yerli Malı Haftası öncesinde Gıda Mühendisi Ece Duru açıklamalarda bulundu.

Yerli Malı Haftası'nda tüm Türkiye'ye 'Yerli kırmızı mercimek' tüketimi konusunda çağrıda bulunan Duru, "Güneydoğu Anadolu bölgesinin bereketli topraklarında yetişen kırmızı mercimek, gerek besin değeri gerek lezzet ve kıvamı açısından ithal olan rakiplerine kıyasla üstünlük sağlıyor" dedi.

"Yerli mercimek hem görüntüsü hem de besin değeri açısından daha kaliteli"

Ürettikleri mercimeğin yüzde yüz yerli olduğu bilgisini veren Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru, "Yerli mercimek ile ithal mercimek arasında birçok anlaşılır fark var. Yerli mercimek daha koyu renkli. Piştikten sonra yerli mercimek sarı, ithal olan yeşil bir renk alıyor. Yerli mercimek yuvarlak, ithal mercimek ise yassı şekilde. Yerli mercimek hem görüntüsü hem de besin değeri açısından daha kaliteli. 360 gram yerli mercimekle 10, ithal mercimekle ise sadece 7 buçuk kase çorba elde ediliyor. İthal mercimek daha geç pişiyor ve kıvam tutturmak için un gibi başka malzemeler eklemek gerekiyor" dedi.

"Yerli bakliyat sürdürülebilirlik için önemli"

Bakliyatın açlıkla mücadelede kritik bir konu başlığı olduğuna işaret eden Ece Duru "Besin içerikleri açısından dengeli ve sağlıklı beslenmeye önemli ölçüde katkı sağlayan bakliyatlar, ekonomik olarak da gelecekte açlık ile mücadelede başı çekecek. Bu denli öneme sahip bir besinin ülkemizde sürdürülebilir olması için yerli tohum kullanımını destekliyor, çiftçi ve tedarikçilerimizi bu konuda bilgilendiriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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