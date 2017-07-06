360 Derece Tank Turu - Tankfest 2017
World of Tanks'ın desteklediği Tankfest 2017'de Alman Leopard 2 tankında tur attık, tarihi araçların arasında dolaştık. İşte İngiltere'deki The Tank Museum'dan ve festivalden 360 derece görüntüler: https: //www.technopat.net/2017/07/06/...
World of Tanks'ın desteklediği Tankfest 2017'de Alman Leopard 2 tankında tur attık, tarihi araçların arasında dolaştık. İşte İngiltere'deki The Tank Museum'dan ve festivalden 360 derece görüntüler: https: //www.technopat.net/2017/07/06/...