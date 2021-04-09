36 yıldır külot pantolon dikiyor
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36 yıldır külot pantolon dikiyor

İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN - Haberler | Yerel

36 yıldır külot pantolon dikiyor 6 yıldır çırak bulamıyor Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 36 yıldır terzilik yapan Nuri Sünnetçi, özellikle Yörüklere özgü yöresel kıyafetlerin (Külot Pantolon) dikimi ile geçimini sağlıyor.

36 yıldır külot pantolon dikiyor

6 yıldır çırak bulamıyor

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 36 yıldır terzilik yapan Nuri Sünnetçi, özellikle Yörüklere özgü yöresel kıyafetlerin (Külot Pantolon) dikimi ile geçimini sağlıyor. 6 yıldır eleman bulamadığı için mesleğin sonra ermesinden korktuğunu belirten Sünnetçi, her ne pahasına olursa olsun mesleğini sürdüreceğini söyledi.

Kuşadası Cami Atik Mahallesi'nde terzilik yapan evli ve 2 çocuk babası Nuri Sünnetçi, meslek hayatına 8 yaşında çırak olarak başladı. Zaman zaman başka işlerle uğraşsa da terziliği hiç bırakmayan Sünnetçi, büyük bir sevgiyle mesleğini icra ettiğini vurgulayarak "Ailem önce bir mesleğin olsun diye beni ilkokulda ustam Mustafa Ciğerci'nin yanına gönderdi. İlk zamanlar hem sıkıcı, hem de çok zor gelse de iş, para kazandıkça sevdim, sevdikçe bağlandım işime. Dükkanı ustamdan 2003 yılında devraldım, kendisini de 2007'de kaybettim. 36 yıl oldu hala daha severek işimi icra ediyorum. Bizimkisi zaten işten öte sanat" dedi.

"Meslek yok olup gidecek"

Bölgede kendisinden sonra mesleğin kaybolup gideceği için üzgün olduğunu belirten Sünnetçi "Şu işi bilen yok, öğrenmek isteyen yok. Külot pantolon dediğimiz kıyafeti bu bölgede benden başka yapan yok. Benden sonra da bu iş yok olup gidecek. 6 yıldır kimse gelmiyor, gelen de 1-2 hafta durup kaçıyor. Tabi ki işimizin zorlukları var, ancak bu işi isteyerek yapacaksın ki ancak o zaman mutlu olursun. Ustamdan kalan mirası aktarmak ve bu işin devam etmesini sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

36 yıldır külot pantolon dikiyor
36 yıldır külot pantolon dikiyor
36 yıldır külot pantolon dikiyor
36 yıldır külot pantolon dikiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL ÜMİT DİLŞEN

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