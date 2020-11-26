36 yıl sonra tapularına kavuştular
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36 yıl sonra tapularına kavuştular

26.11.2020 10:23 | Son Güncelleme: 26.11.2020 10:43

36 yıl sonra tapularına kavuştular Sivas'ta 40 esnaf 36 yılın ardından iş yerlerinin tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı Sivas'ta 40 esnaf 36 yılın ardından iş yerlerinin tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

36 yıl sonra tapularına kavuştular

Sivas'ta 40 esnaf 36 yılın ardından iş yerlerinin tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

SİVAS - Sivas'ta 40 esnaf 36 yılın ardından iş yerlerinin tapularına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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Sivas kent merkezi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Kunduracılar Çarşısı'nın 2. katında faaliyet gösteren 40 iş yeri sahibi, 1984 yılında kurulan kooperatifin kapanmasıyla tapularını alamamıştı. Esnaflar, uzun yıllar boyunca iş yerlerini tapusuz işlettiler ve alım satım işlemlerini noter huzurunda gerçekleştirdiler. Esnaflar, 2019 yılındaysa tapularını alabilmek için hukuk mücadelesi başlattılar. Yaklaşık bir buçuk yıl süren çalışmalar neticesinde 40 esnaf, uzun yıllardır hayalini kurdukları tapularına kavuştu.

Esnaf Ahmet Şeker, uzun yıllardır iş yerinin tapusunun bulunmadığını belirterek, "Avukat beye çok teşekkür ediyoruz. Yılardır süren problemimizi çözdü. Çalışmalarından ve azminden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ben iş yerimi sonradan aldım. Kooperatif şeklindeydi, noter huzurunda satın aldım. O zaman kooperatif fes olunmuş, tapuları satın alamadık" dedi.

Terzilik yapan Mehmet Tekin, tapusuna kavuştuğundan dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Biz bu işyerlerini noter huzurunda satın aldık, şimdide tapularımızı alıyoruz. Rabbim razı olsun, mutluluk yaşıyorum. Kooperatif fes olmuştu, şimdi kooperatif kurup tapularımızı satın aldık" dedi.

Avukat Gökhan Korkmaz, esnafların 36 yıldır tapularını almakta problem yaşadıklarını belirterek, "Uzun yıllardır problem olan bir konuydu Kunduracılar Çarşısı'nın tapu sorunu. Bizim çalışmalarımız neticesinde tapuları sahiplerine dağıtabildik. Bu gün mesleki anlamda bunun mutluluğunu yaşıyorum. Buradaki tapu sorunu 36 yıldır devam eden problemdi. Uzun yıllardır bir şekilde halledilmeye çalışılmış ancak gerekli takipler yapılamadığından veya kurumlarda karşılaşılan problemlerden dolayı sonuca gidilememiş. Bizim çalışma başlattığımız bu dönemde belediye başkanımız ve,belediye çalışanlarımız bize çok yardımcı oldular . Kurumlardaki muhataplarımız da taleplerimizi geri çevirmediler. İşbirliği içerisinde konuyu halletmiş bulunmaktayız. Şuan da 21 esnafın tapusunu dağıttık, ilerleyen süreçte de 19 tapumuz daha var. Onları da nasip olursa hak sahiplerine dağıtacağız ve süreci sonlandıracağız. Bu gün itibariyle ilk tapularımızı dağıtıyoruz" şeklinde konuştu.

36 yıl sonra tapularına kavuştular
36 yıl sonra tapularına kavuştular
36 yıl sonra tapularına kavuştular
36 yıl sonra tapularına kavuştular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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