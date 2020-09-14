36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı Diyarbakır'da yaşayan 72 yaşındaki emekli polis Ömer Faik Kebapçıoğlu, 36 yıl önce ilk eşi Meryem Sarı'dan boşandı.

Diyarbakır'da yaşayan 72 yaşındaki emekli polis Ömer Faik Kebapçıoğlu, 36 yıl önce ilk eşi Meryem Sarı'dan boşandı. Yaklaşık 14 yıl önce Sarı'nın hayatını kaybetmesinin ardından bankadan çektiği 200 bin liralık kredi, 36 yıl önce boşandığı eşi Kebapçıoğlu'na kaldı. Eski eşi ile aralarında hiçbir bağın bulunmadığını belirten Kebapçıoğlu, yanlışlıktan dönülmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yaşayan ve 36 yıl önce ilk eşi Meryem Sarı tarafından terk edilen 72 yaşındaki Ömer Faik Kebapçıoğlu, daha sonra eşinden boşandı. 36 yıl içerisinde eski eşi başka biriyle evlenirken kendisi de Diyarbakır'da başka bir kadınla hayatını birleştirdi. 2006 yılında eski eşi Meryem Sarı, hayata gözlerini yumdu. Eski eşinin öldüğünü bile bilmeyen Kebapçıoğlu, geçtiğimiz yıl icradan gelen mesajla neye uğradığını şaşırdı. Eski eşinin bankadan çektiği 200 bin liralık kredinin kendisinden tahsil edileceğini öğrenen Kebapçıoğlu, hiçbir ilişkisi olmadığı halde eski eşinin borcunun kendisinin üzerine yıkıldığını belirterek yetkililerin kendisine yardım etmesini istedi.

"BENDEN SONRA BAŞKA BİR EVLİLİK YAPMIŞ, VARİS OLACAKSA ÖBÜR ADAMI YAPSINLAR"

36 yıl önce boşandığı eşinin başkasıyla evlendiğini ve kendisi hiçbir hukuki bağı kalmadığını aktaran Ömer Faik Kebapçıoğlu, varis olarak kendisinden sonra evlendiği eşinin yapılması gerektiğini söyledi. Olayın içerisinde dolandırıcılığın olabileceğini kaydeden Kebapçıoğlu, "1984 yılında Sivas'ta bulunduğum bir sırada eşim ben evde olmadığım bir dönemde evin bütün eşyasını yükleyerek çekip kendi memleketi Konya'ya gitmiş. Daha sonra geldim, hukuki süreç başlatıldı, dava açıldı. Eve dönmeyi reddetti, boşanma davası sonucu 1984 yılında mahkeme kararıyla boşandık. Daha sonra çocuğum vardı, Konya'ya görmek için gittim göstermediler. Ondan sonra ben bir daha ne yüzlerini gördüm ne seslerini duydum ne de aradım. 36 yıl sonra şubat ayında bana bir mesaj geldi, 'Miras bırakanınız Meryem Sarı İstanbul Varlık Yönetime olan borcundan dolayı, hakkınızda İstanbul 11'inci İcra Müdürlüğünün esas sayılı dosyasıyla icra talebi başlatılmıştır, detaylı bilgi için arayın' mesajı geldi. Ben bu numarayı aradığım zaman bana borçlu olduğumu, hemen icrada ilk taksiti yatırmamı istediler. Bende buna itiraz ettim, kadından boşandığımı kendisi ile hukuki bağımın olmadığını söyledim. Defalarca beni aradılar, sesli mesajlar atıldı, sürekli aranarak 'Sen ödemezsen çocuklarından bile olsa bu para alınacak' deniliyor. Bende bana tebligat gönderim hukuki yollarda hakkımı arayayım itirazımı yapayım dedim. Buna rağmen gelen giden bir şey yok, bana tebligatı gönderdiklerini adresimde bulunamadığım için geri gönderildiğini söylediler, ben adresim yerim belli sürekli adresimde olan bir insanım. Tebligat bana gelmiş değil, ödemesem hakkımda tebligat yapıldığı kabul edilerek mal varlığımıza haciz koyarak banka hesaplarıma el koyacaklarını söylediler. Mal varlığım yok, emekli harçlığımdan başka bankayla hiçbir şeyim yok. Dilekçemi verdim, ilk mesaj geldiğinden beri benim evimde huzurum kalmadı, ailem bunun nasıl geldiğini ve izah etmemi istiyorlar. Ben bunun izahını yapamıyorum, akıllara zarar bir durum 36 yıl olmuş boşanalı, benden sonra başka bir evlilik yapmış varis olacaksa öbür adamı yapsınlar, beni neden varis yapıyorlar ve neden borçlu çıkartıyorlar. Başta Cumhurbaşkanımız, Adalet Bakanımız ve diğer yetkililere sesleniyorum ben bir şey yapamıyor ve derdimi kimseye anlatamıyorum. Bu işte dolandırıcılık işi var, kim bu işin içinde bilmiyorum, beni kim varis seçmiş ise hepsi bu işin içindedir. Ama kimdirler nedirler, bulamadım devletimiz araştırıp bulacaktır" dedi.

(Murat Başal - Rıdvan Kılıç/İHA)

Kaynak: İHA