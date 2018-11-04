36 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü Adana'da yakalandı

GAZİANTEP'te 2003 yılında nitelikli cinsel saldırı ve yağma olayına karıştığı ileri sürülerek 36 yıl hapis cezası alan hükümlü Adana'da yakalandı.

Olay Çukurova ilçesine bağlı Belediyevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Hanifi K. (55) 2003 yılında Gaziantep'te nitelikli cinsel saldırı ve yağma olayına karıştığı ileri sürülerek yakalandı. Yargılanmasına başlanan şahıs önce tutuklanırken, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yıllar sonra yerel mahkeme şahsa 36 yıl hapis cezası verdi. Karar, Yargıtay tarafından da onanınca şahsın aranması çıktı. Bir türlü yakalanamayan şahsın Adana'da olduğu tespit edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Polis hükümlünün Beledievleri Mahallesinde olduğunu saptadı. Polis adrese baskın düzenleyerek hükümlüyü yakaladı. Hükümlü emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.