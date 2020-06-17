36 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 17 yaşındaki cezaevi firarisi yakalandı OSMANİYE'de, hakkında 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.O. (17), polis ekiplerince yakalandı.

OSMANİYE'de, hakkında 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası bulunan A.O. (17), polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık suçundan aranan A.O.'nın İstiklal Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla A.O. yakalanarak, gözaltına alındı. Hakkında 2 ayrı davadan kesinleşmiş 36 yıl 6 ay 7 gün hapis cezası olduğu ortaya çıkan şüphelinin cezaevi firarisi olduğu saptandı. 5 ayrı suç dosyasında da arama kaydı bulunan A.O., Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA