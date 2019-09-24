36 yaşındaki tamircinin ölümünde zehirlenme şüphesi

24.09.2019 14:21

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde evine geldikten sonra rahatsızlanan Harun Ardıç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ardıç'ın ölüm nedeni olarak tamir ettiği bir makineden çıkan gazdan zehirlenmesi olduğu öne sürüldü.



Olay, dün İzmit Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre elektromekanik tamiri üzerine dükkanı olan Harun Ardıç (36), eve geldikten sonra rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan Harun Ardıç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ardıç'ın ölümüyle ilgili iş yerinde bir makineyi tamir ettiği sırada bir gaz açığa çıktığı ve çıkan gazın ise Ardıç'ı zehirlediği öne sürüldü.



Harun Ardıç'ın cenazesi bugün Sanayi Mahallesi Eyüp Sultan Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenilirken kesin ölüm nedeni ise otopsi sonucu ortaya çıkacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA