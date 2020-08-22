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36 yaşındaki Robben sahalara döndü

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Groningen'de futbola dönüş yapan Arjen Robben, takımıyla ilk maçına çıktı.

36 yaşındaki Robben sahalara döndü
22.08.2020 17:03 | Son Güncelleme: 22.08.2020 17:26

Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden Groningen'de futbola dönüş yapan Arjen Robben, takımıyla ilk maçına çıktı.

36 yaşındaki Hollandalı futbolcu, Groningen'in Almere City ile oynadığı hazırlık maçının ilk 30 dakikalık bölümünde forma giydi.

Groningen, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı müsabakada Almere City ile 1-1 berabere kaldı.

Robben, maçın devre arasında yaptığı açıklamada, "Yeşil sahaya tekrar çıkabildiğim için sevinçliyim." ifadesini kullandı.

Kariyerinde Bayern Münih, Real Madrid, Chelsea ve PSV gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Robben, geçen sene aktif futbol kariyerini noktalama kararı almıştı.

Kaynak: AA

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