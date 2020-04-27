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36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Hamza Piriççeker (36) evinde ölü bulundu.

27.04.2020 01:48 | Son Güncelleme: 27.04.2020 01:48
36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Hamza Piriççeker (36) evinde ölü bulundu.  

Olay, bu akşam saatlerinde Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Hamza Piriççeker'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Pirinççeker'in Yeni Mahalle Düz Sokak'ta bulunan evine geldi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hamza Pirinççeker'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pirinççeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pirinççeker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.  

Kaynak: DHA

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