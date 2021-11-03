DENİZLİ (Habermetre) - 36 NOLU (COVID-19) DENİZLİ İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında, COVID-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplanmıştır.

Sinema salonları ve tiyatrolar için İçişleri Bakanlığının 20. 08. 2021 tarih ve 13441 sayılı Genelgeleriyle getirilen, hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi bulunmayan kişilerin sinema salonlarına kabul edilmemesi düzenlemesi ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde bu yerler için getirilmiş olan bir dolu bir boş koltuk uygulamasının kaldırılması sonrasında? İçişleri Bakanlığının 28. 10. 2021 tarih ve 17428 sayılı "Tiyatro ve Sinema Salonlarının Tam Kapasite ile Faaliyetlerine Devam Etmesi" konulu Genelgesine istinaden;

Sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen mesafe koşulları dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine, Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin tiyatro ve sinema salonlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmelerine, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.

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