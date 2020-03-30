36 laboratuvar daha koronavirüs testi için yetkilendirildi
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Sağlık

36 laboratuvar daha koronavirüs testi için yetkilendirildi

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs tanı testi yapmakla yetkili 37 Covid-19 tanı laboratuvarına ek 36 laboratuvar daha yetkilendirdi.

30.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:24
36 laboratuvar daha koronavirüs testi için yetkilendirildi

SAĞLIK Bakanlığı, koronavirüs tanı testi yapmakla yetkili 37 Covid-19 tanı laboratuvarına ek 36 laboratuvar daha yetkilendirdi. Yurt genelinde 44 ile toplam 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirilmiş oldu. Yetki verilmediği halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan 81 il sağlık müdürlüğüne gönderilen genelgede, ilk kez Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (covid-19) ile ilişkili vaka sayısının kısa sürede ciddi şekilde artarak pandemi haline dönüştüğü kaydedildi. Koronavirüs kaynaklı enfeksiyon tanılarının Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü (HSGM) Mükrobiyoloji Referans Laboratuvarı ve Biyolojik Ürünler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğü belirtilen genelgede, tanı testi yapmakla yetkili 37 Covid-19 tanı laboratuvarına ek 36 laboratuvarının daha yetkilendirildiği aktarıldı.

Genelgede, şu ifadelere yer verildi: "Bu amaçla ülke genelinde laboratuvar tanı kapasitesinin artırılmasına yönelik covid-19 tanı laboratuvarlarının yetkilendirilme çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda ilk aşamada ülke genelinde hizmet vermek üzere 37 covid-19 tanı laboratuvarı, HSGM tarafından resmi olarak 21.03.2020 tarihi itibariyle yetkilendirilmiştir. Bu laboratuvarlara ilaveten yetkilendirilmiş 36 covid-19 tanı laboratuvarı listesi, ekte yer almaktadır. Ülke genelinde toplam 44 ilde 73 merkez, covid-19 tanı laboratuvarı olarak yetkilendirilmiştir. İlgili laboratuvarlara covid-19 yetkilendirme ve protokol formları e-posta aracılığıyla gönderilmiştir. Yetkilendirme ve protokol formları imzalanıp tarafımıza ulaştığında merkezler aktif olarak çalışacaklardır."'YETKİSİZ TEST YAPAN LABORATUVARLARA İŞLEM BAŞLATILACAK'

Genelgede, HSGM tarafından resmi olarak yetkilendirilmemiş kamu, üniversite hastaneleri ve özel laboratuvarların, koronavirüs tanısına yönelik herhangi bir test yapma yetkisi bulunmadığı, yetki verilmediği halde tanı testlerini çalıştığı tespit edilen merkezler hakkında yasal inceleme ve cezai işlem başlatılacağı bildirildi.


Kaynak: DHA

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