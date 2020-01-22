"36. Genç Günler Festivali" başvuruları başladı
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"36. Genç Günler Festivali" başvuruları başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Müdürlüğünün gerçekleştireceği 36. Genç Günler Festivali'ne başvurular başladı.

22.01.2020 18:42 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:42

Müdürlüğünün gerçekleştireceği 36. Günler Festivali'ne başvurular başladı.

Konservatuvar ve dengi okullarla üniversite kulüpleri tiyatro topluluklarının oyunlarının kabul edileceği festivale 13 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek.

Şehir Tiyatrolarının 9-19 Mayıs tarihlerinde gerçekleştireceği festival için programa alınan projeler, 10 gün boyunca İstanbul seyircisiyle ücretsiz buluşacak.

Festivale katılacak tiyatro toplulukları, başvurular hakkındaki detaylı bilgiye "www.sehirtiyatrolari.ibb.istanbul" adresinden ulaşabilir.

Kaynak: AA
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