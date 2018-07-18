36 Çiftçiye Damızlık Manda Dağıtıldı

Muş Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Manda Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Hasköy ilçesindeki 36 çiftçiye birer damızlık manda dağıtıldı.

Maliyetinin yüzde 70'i Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca karşılanan 20 aylık damızlık mandalar, Karakütük köyü yakınında düzenlenen dağıtım töreninde kura ile belirlenen çiftçilere teslim edildi.

Tarım ve Oman İl Müdürü Mehmet Aydın, törende yaptığı konuşmada, amaçlarının manda ıslahını ve yetiştiriciliğini geliştirmek, hayvanların verimliliğini arttırmak ve bu işin sürdürülebilirliğini sağlamak olduğunu söyledi.

Kentin manda yetiştiriciliğinde önemli potansiyele sahip olduğuna vurgu yapan Aydın, "Manda boğası dağıtmak için bir araya geldik. Yaklaşık 7 bin civarında mandamız var. Türkiye'de de manda sayısı gittikçe artıyor. Son 2-3 yıldır Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan projelerle bu sayı önemli derecede artış gösterdi. İlimizde 5 binden 7 bin rakamını yakalamış bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra da devamını getireceğiz." diye konuştu.

Muş Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Erkul ise, proje kapsamında mandaların yüzde 70 devlet desteğiyle çiftçilere dağıtıldığını belirtti.

Çiftçi Veysel Mutlu da, desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Biz bu şekilde güzel boğaları hiçbir yerde bulamıyorduk. Allah devletimizden razı olsun. Durumdan çok memnunuz. Toplamda 18 tane mandam var. Bir de şimdi tarafıma boğa teslim edildi. Hayvanlarım için bir boğa gerekliydi ve bunu da devlet verdi. Boğanın yüzde 70'ini devlet karşıladı, yüzde 30'unu da biz verdik."

Programa, Hasköy Kaymakam Vekili Ökkeş Furkan Karakurt, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ ve Tarım ve Orman İlçe Müdürü Nahit Aykut da katıldı.