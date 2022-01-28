Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 36 bin 480 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, satışa yasaklı tütün ve tütün yan ürünlerinin çeşitli kargo firmaları aracılığıyla Kastamonu'ya getirildiği getirdiği tespit edildi. Konu ile ilgili inceleme başlatan ekipler, 1 şüpheli şahsa ait işyeri ve araçta arama yaptı. Aramada 36 bin 480 adet doldurulmuş makaron, 33,5 kilogram kıyılmış tütün, 15 adet 50 gramlık paketlerde pipo tütünü, 3 kilogram nargile melası, 16 adet elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa