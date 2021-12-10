36 ayrı suç kaydı olan ev aranan şahıs bakın nereden çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

36 ayrı suç kaydı olan ev aranan şahıs bakın nereden çıktı

36 ayrı suç kaydı olan ev aranan şahıs bakın nereden çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da 36 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs. evine yapılan baskında tabana yapılan gizli bölmede saklanırken bulundu.

Afyonkarahisar'da 36 suç kaydı bulunan ve 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs. evine yapılan baskında tabana yapılan gizli bölmede saklanırken bulundu.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezi Yarenler Mahallesi Kardeşlik Caddesi üzerindeki bir eve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro ekiplerince yapıldı. 36 ayrı suç kaydı bulunan ve hakkında 15 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Aşkın Koldemir'in (21) yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın kaldığı eve giden ekipler kapıyı açan eşi B.T., kocasının evde olmadığını söyledi. Ancak kadının çelişkili beyanlarda bulunmasından şüphelenen ekipler arama kararına istinaden evde arama yaptı. Ekipler evde arama yaptıktan sonra odalardaki halıları kaldırdı.

Odalardan birinin tabanında gizli bölme tespit eden ekipler bölmenin kapağını açtıklarında ise Koldemir'i içeride saklanırken buldu. Ardından şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

Böyle hırsızlık görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title