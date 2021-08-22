357 Türk daha İstanbul'a getirildi
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357 Türk daha İstanbul'a getirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Afganistan'dan tahliye operasyonu sürüyor.

Türkiye'nin Afganistan'dan tahliye operasyonu sürüyor. Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor. 357 kişi daha, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a geldi.

Türk hava kuvvetlerinin askeri nakliye uçağıyla Pakistan'ın başkenti İslamabad'a götürülen 357 yolcu, buradan Türk Hava Yolları aracılığıyla İstanbul'a getirildi. Yolculardan 16'sı da bebekti. Bugün gerçekleştirilen beşinci tahliye ile, yaklaşık bin kişi Afganistan'dan Türkiye'ye getirildi.

İstanbul'a dönenler için bildirdikleri adreslerde 10 günlük karantina süreci başladı.

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357 Türk daha İstanbul'a getirildi
357 Türk daha İstanbul'a getirildi
357 Türk daha İstanbul'a getirildi
357 Türk daha İstanbul'a getirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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