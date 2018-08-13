355 Kişilik Kontenjana 2 Bin 882 Kişi Başvurdu, İzdiham Oluştu

355 kişilik kontenjana 2 bin 882 kişi başvurdu, izdiham oluştu

Öğrenciler kıyasıya yarıştı, ortaya ilginç görüntüler çıktı

OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı başladı

SAMSUN - Ondokuz Mayıs ÜniversitesiYaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'na 2 bin 882 aday başvurdu. Öğrenciler sınav merkezi önünde izdiham oluşturdu.

Geçen yıl 600 kişinin başvurduğu OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'na bu yıl rekor başvuru yapıldı. Türkiye'nin çeşitli illerinden 2 bin 882 adayın başvurduğu sınavda izdiham oluştu. Bir an önce sınava girmek isteyen adaylar sınavın yapıldığı salonun kapısına yığıldı. Görevlilerin yönlendirmesiyle sınav salonlarına giren adaylar bu sefer zorlu parkurda ter döktü. Fakültenin 6 bölümüne alınacak 355 öğrenci arasına girmek için kıyasıya yarışan adaylar parkurda zorlu anlar yaşadı. Bazı adaylar iyi bir derece elde ederken bazı adaylar ise parkurda hata yaparak elendi. Elenen adaylar gözyaşlarını tutamadı. Samsun'un güzel bir şehir ve OMÜ'nün başarılı iyi bir üniversite olduğu için Samsun'da sınava girmeyi tercih ettiklerini belirten adaylar, sınavı geçerek OMÜ'de okumak istediklerini söylediler.

"İyi bir sistem ve kadroya sahibiz"

Bu yıl sınavlara rekor bir katılımın olduğunu belirten OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, "Geçen yıl 600 adayın başvurduğu yetenek sınavına bu sene 2 bin 882 aday başvurdu. İnşallah yetenek sınavı sonrası 355 adayı OMÜ'nün öğrencisi yapacağız. Bu rakamın 25'i de milli sporcu olacak. Üniversitemizin ve fakültemizin köklü geçmişi bize pek çok farklı ilden başvuru yapılmasını sağlıyor. İyi bir sistem ve kadroya sahip olmamız da tercih edilmemizdeki ana sebeplerden biri. Biz de bu tercihin karşılığını en iyi ve doğru biçimde vermeye çalışıyoruz. Sınav sonuçlarını bir iki gün içinde açıklamış olacağız" dedi.

OMÜ'nün youtube kanalında da canlı olarak yayımlanan sınavlar 2 gün boyunca devam edecek.