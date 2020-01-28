"3524 derneğimize ve 105 vakıfa hizmet veriyoruz"

28.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:44

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Erzincanlılar Dernek Başkanı Güven Perçem ve Marmara Mardinliler Dernek Başkanı Ekrem Güneri ile yönetimlerini makamında konuk etti. Başkan Büyükakın, "Büyükşehir Belediyemiz sivil toplum kuruluşları ile yakın temas çalışma ilkesini benimsemiştir. Sivil toplum merkezlerimizin içerisinde derneklerimizin ve vakıflarımızın kullanacağı çalışma ofisleri oluşturduk. Böylelikle sivil toplum kuruluşları her türlü karşılama, uğurlama, kabul ve diğer ofis çalışmalarını kendileri için tahsis edilmiş ofislerde yapabilmektedirler" dedi.

"YARARLANAN KİŞİ SAYISI 207 BİN 192 OLMUŞTUR"

Sivil toplum merkezlerinin sunduğu imkânlar sayesinde STK temsilcilerinin memnuniyetiyle mutlu olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, "Sivil toplum merkezlerinin sahibi STK'lardır. İzmit'te 11, Gebze'de 8 salon ile faaliyet yürüten sivil toplum merkezlerinden 2019 yılında yararlanan kişi sayısı 207 bin 192 olmuştur. Bu merkezlerimizde yapılan toplantı sayısı ise 4 bin 253'tür. Bu rakamlar merkezlerimizin ne kadar aktif olduğunu da göstermektedir" açıklamasını yaptı.

"STK'LAR DEMOKRASİNİN ÖNEMLİ BİLEŞENİDİR"

Erzincanlılar Dernek Başkanı Güven Perçem ve Marmara Mardinliler Dernek Başkanı Ekrem Güneri'den ortaya koydukları çalışmalar hakkında bilgi alan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "STK'ların güçlü ve çeşitli olması çok önemlidir. Bunun için elimizden gelen tüm imkânları STK'larımıza sunmak içinde gayret ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne ait sivil toplum merkezleri salonları, 3524 derneğimizde ve 105 vakıfa ve diğer STK'lara hizmet vermektedir" ifadelerini sarf etti. Birliktelikler yapılan istişarenin ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler