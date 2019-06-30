3500 TL ve Altı Bütçeyle Alınabilecek En İyi 10 Akıllı Telefon
Amiral gemisi seviyesinde bir akıllı telefon almak ancak bunun için bir servet ödemek istemiyorsanız doğru yerdesiniz. 3500 TL ve altındaki en iyi telefonları bir araya getirdik.
Her bütçeye uygun akıllı telefonları listelediğimiz serimizde bugün bütçemiz biraz daha yüksek. Daha güncel tasarım ve daha yüksek performansa sahip cihazları bulabileceğiniz 3.500 TL ve altı telefonlar listemize hoş geldiniz.
1000 TL altı en iyi 10 akıllı telefon için tıklayın.
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?Xiaomi mi 8
Teknik özellikleri:
Ekran: 6,21 inç, 1080 x 2248 piksel
İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU
Arka Kamera: 12+12 MP
Ön Kamera: 20 MP
RAM: 6 GB
Depolama: 64 - 128 GB
Batarya: 3400 mAh
İşletim sistemi: Android 9.0
Ağırlık: 175 gram
Boyutlar: 154,9 x 74,8 x 7,6 mm
Ortalama fiyat: 3.200 TL
Xiaomi'nin 2018 amiral gemisi olan mi 8, biraz yaşlanmış gibi görünse de hala iyi bir tercih. Gelen son vergilerle birlikte orta seviye bir 2019 model telefonun 3500 TL ve üzeri fiyatlarla satıldığını düşündüğümüzde mi 8 tercih edilebilir durumda oluyor.
Webtekno incelemesi:
Xiaomi mi 9 SE
Teknik özellikleri:
Ekran: 5,97 inç, 1080 x 2340 piksel
İşlemci: 2,3 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 712, Adreno 616 GPU
Arka Kamera: 48+12+8 MP
Ön Kamera: 20 MP
RAM: 6 GB
Depolama: 64 GB
Batarya: 3070 mAh
İşletim sistemi: Android 9.0
Ağırlık: 155 gram
Boyutlar: 147,5 x 70,5 x 7,45 mm
Ortalama fiyat: 3.200 TL
Mi 9'un daha uygun fiyatlı versiyonu olan mi 9 SE, oldukça iyi özellikler sunsa da fiyatının biraz yüksek olduğu söylenebilir. Tabii ülkemize yeni giriş yapmış bir cihaz olması nedeniyle %50'lik yeni ÖTV dilimine giren mi 9 SE'yi almadan önce fiyatının biraz düşmesini bekleyebilirsiniz.
Samsung Galaxy A70
Teknik özellikleri:
Ekran: 6,7 inç, 1080 x 2400 piksel
İşlemci: Qualcomm SDM675 Snapdragon 675, Adreno 612 GPU
Arka Kamera: 32 MP, f/1.7 (geniş) + 8 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş) + 5 MP, f/2.2, (derinlik)
Ön Kamera: 32 MP, f/2.0 (geniş)
RAM: 6 - 8 GB RAM
Depolama: 128 GB
Batarya: 4500 mAh
İşletim sistemi: Android 9.0
Ağırlık: 183 gram
Boyutlar: 164,3 x 76,7 x 7,9 mm
Ortalama fiyat: 3.050 TL
Galaxy A serisinin en iyi cihazlarından biri olan A70, amiral gemilerine göz kırpan orta-üst seviye bir telefon. Birçok özelliği bakımından amiral gemisi seviyesinde olan Galaxy A70'in en büyük eksiği ise Snapdragon 675 gibi orta seviye bir yonga setiyle geliyor olması.
Xiaomi Pocophone F1
Teknik özellikleri:
Ekran: 6,18 inç, 1080 x 2246 piksel
İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU
Arka Kamera: 12+5 MP
Ön Kamera: 20 MP
RAM: 6 GB
Depolama: 64 GB
Batarya: 4000 mAh
İşletim sistemi: Android 9.0
Ağırlık: 182 gram
Boyutlar: 155,5 x 75,2 x 8,8 mm
Ortalama fiyat: 3.050 TL
Xiaomi mi 8'in plastik gövdeli ve LCD ekranlı modeli diyebileceğimiz Pocophone F1, performans anlamında ise mi 8'den ve muadillerinden geri kalmıyor.
Webtekno incelemesi:
Meizu 16th
Teknik özellikleri:
Ekran: 6,0 inç, 1080 x 2160 piksel
İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU
Arka Kamera: 12+20 MP
Ön Kamera: 20 MP
RAM: 6 GB
Depolama: 64 GB
Batarya: 3010 mAh
İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
Ağırlık: 152 gram
Boyutlar: 150,5 x 73,2 x 7,3 mm
Ortalama fiyat: 3.000 TL
Meizu'nun 2018 yılı sonlarında satışa sunduğu 16th, sahip olduğu özellikleriyle tam bir amiral gemisi. Cihazın bataryası nispeten düşük gibi görünse de simetrik tasarım seven kullanıcılar için Meizu 16th biçilmiş kaftan.
Webtekno incelemesi:
Xiaomi mi MIX 2S
Teknik özellikleri:
Ekran: 5,99 inç, 1080 x 2160 piksel
İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU
Arka Kamera: 12+12 MP
Ön Kamera: 5 MP
RAM: 6 GB
Depolama: 64 GB
Batarya: 3400 mAh
İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
Ağırlık: 189 gram
Boyutlar: 150,86 x 74,9 x 8,1 mm
Ortalama fiyat: 3.000 TL
Xiaomi'nin bir diğer Snapdragon 845'li cihazı olan mi MIX 2S'in de fiyatı 3000 TL seviyesine inmiş durumda. Cihazın ön kamerasının alt kısımda yer alıyor olması ise bazı kullanıcıları telefondan soğutabilecek bir detay.
LG G7 ThinQ
Teknik özellikleri:
Ekran: 6,1 inç, 1440 x 3120 piksel
İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU
Arka Kamera: 16+16 MP
Ön Kamera: 8 MP
RAM: 4 GB
Depolama: 64 GB
Batarya: 3000 mAh
İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
Ağırlık: 162 gram
Boyutlar: 153,2 x 71,9 x 7,9 mm
Ortalama fiyat: 2.800 TL
Son zamanlarda işleri istediği gibi gitmeyen LG'nin 2018 amiral gemisi G7 ThinQ aslında oldukça iyi bir telefon. Snapdragon 845 ile yüksek bir performans sunan cihazın kamera özellikleri ve hoparlör çıkışı gibi detayları oldukça iyi durumda.
Huawei P30 Lite
Teknik özellikleri:
Ekran: 6,15 inç, 1080 x 2312 piksel
İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Huawei Kirin 710, Mali-G51 MP4 GPU
Arka Kamera: 24+8+2 MP
Ön Kamera: 32 MP
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Batarya: 3340 mAh
İşletim sistemi: Android 9.0
Ağırlık: 159 gram
Boyutlar: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm
Ortalama fiyat: 2.500 TL
Listemizdeki cihazlara göre bir alt seviyede yer alan P30 Lite, Kirin 710 işlemcisiyle çok ciddi bir performans sunmasa da kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Güncel bir cihaz olması da P30 Lite'ın bir diğer avantajı.
LG V30 Plus
Teknik özellikleri:
Ekran: 6,0 inç, 1440 x 2880 piksel
İşlemci: 2,45 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU
Arka Kamera: 16+13 MP
Ön Kamera: 5 MP
RAM: 4 GB
Depolama: 128 GB
Batarya: 3300 mAh
İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
Ağırlık: 158 gram
Boyutlar: 151,7 x 75,4 x 7,3 mm
Ortalama fiyat: 2.500 TL
Bir diğer LG cihazı olan V30 Plus, biraz eskimiş olsa da kamera ve ses özellikleri bakımından şu an bulunduğu fiyat aralığında gayet iyi bir alternatif.
Samsung Galaxy A50
Teknik özellikleri:
Ekran: 6,4 inç, 1080 x 2340 piksel
İşlemci: 2,3 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 9610, Mali-G72 MP3 GPU
Arka Kamera: 25 MP, f/1.7, 26 mm (geniş) + 8 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş) + 5 MP, f/2.2, (derinlik)
Ön Kamera: 25 MP, f/2.0, 25mm (geniş)
RAM: 4 - 6 GB
Depolama: 64 - 128 GB
Batarya: 4000 mAh
İşletim sistemi: Android 9.0
Ağırlık: 166 gram
Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm
Ortalama fiyat: 2.400 TL
Samsung'un yeni A serisinin en popüler üyelerinden biri olan Galaxy A50, sahip olduğu 4000 mAh batarya ile uzun bir kullanım süresi vadediyor. Cihazın performansı ise fiyatına oranla kabul edilebilir durumda.