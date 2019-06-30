3500 TL ve Altı Bütçeyle Alınabilecek En İyi 10 Akıllı Telefon

Her bütçeye uygun akıllı telefonları listelediğimiz serimizde bugün bütçemiz biraz daha yüksek. Daha güncel tasarım ve daha yüksek performansa sahip cihazları bulabileceğiniz 3.500 TL ve altı telefonlar listemize hoş geldiniz.

1000 TL altı en iyi 10 akıllı telefon için tıklayın.



2000 TL altı en iyi 10 akıllı telefon için tıklayın.

?Xiaomi mi 8

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,21 inç, 1080 x 2248 piksel



İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU



Arka Kamera: 12+12 MP



Ön Kamera: 20 MP



RAM: 6 GB



Depolama: 64 - 128 GB



Batarya: 3400 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 175 gram



Boyutlar: 154,9 x 74,8 x 7,6 mm



Ortalama fiyat: 3.200 TL

Xiaomi'nin 2018 amiral gemisi olan mi 8, biraz yaşlanmış gibi görünse de hala iyi bir tercih. Gelen son vergilerle birlikte orta seviye bir 2019 model telefonun 3500 TL ve üzeri fiyatlarla satıldığını düşündüğümüzde mi 8 tercih edilebilir durumda oluyor.

Webtekno incelemesi:

Xiaomi mi 9 SE

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,97 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 2,3 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 712, Adreno 616 GPU



Arka Kamera: 48+12+8 MP



Ön Kamera: 20 MP



RAM: 6 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3070 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 155 gram



Boyutlar: 147,5 x 70,5 x 7,45 mm



Ortalama fiyat: 3.200 TL

Mi 9'un daha uygun fiyatlı versiyonu olan mi 9 SE, oldukça iyi özellikler sunsa da fiyatının biraz yüksek olduğu söylenebilir. Tabii ülkemize yeni giriş yapmış bir cihaz olması nedeniyle %50'lik yeni ÖTV dilimine giren mi 9 SE'yi almadan önce fiyatının biraz düşmesini bekleyebilirsiniz.

Samsung Galaxy A70

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,7 inç, 1080 x 2400 piksel



İşlemci: Qualcomm SDM675 Snapdragon 675, Adreno 612 GPU



Arka Kamera: 32 MP, f/1.7 (geniş) + 8 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş) + 5 MP, f/2.2, (derinlik)



Ön Kamera: 32 MP, f/2.0 (geniş)



RAM: 6 - 8 GB RAM



Depolama: 128 GB



Batarya: 4500 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 183 gram



Boyutlar: 164,3 x 76,7 x 7,9 mm



Ortalama fiyat: 3.050 TL

Galaxy A serisinin en iyi cihazlarından biri olan A70, amiral gemilerine göz kırpan orta-üst seviye bir telefon. Birçok özelliği bakımından amiral gemisi seviyesinde olan Galaxy A70'in en büyük eksiği ise Snapdragon 675 gibi orta seviye bir yonga setiyle geliyor olması.

Xiaomi Pocophone F1

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,18 inç, 1080 x 2246 piksel



İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU



Arka Kamera: 12+5 MP



Ön Kamera: 20 MP



RAM: 6 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 4000 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 182 gram



Boyutlar: 155,5 x 75,2 x 8,8 mm



Ortalama fiyat: 3.050 TL

Xiaomi mi 8'in plastik gövdeli ve LCD ekranlı modeli diyebileceğimiz Pocophone F1, performans anlamında ise mi 8'den ve muadillerinden geri kalmıyor.

Webtekno incelemesi:

Meizu 16th

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,0 inç, 1080 x 2160 piksel



İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU



Arka Kamera: 12+20 MP



Ön Kamera: 20 MP



RAM: 6 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3010 mAh



İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo



Ağırlık: 152 gram



Boyutlar: 150,5 x 73,2 x 7,3 mm



Ortalama fiyat: 3.000 TL

Meizu'nun 2018 yılı sonlarında satışa sunduğu 16th, sahip olduğu özellikleriyle tam bir amiral gemisi. Cihazın bataryası nispeten düşük gibi görünse de simetrik tasarım seven kullanıcılar için Meizu 16th biçilmiş kaftan.

Webtekno incelemesi:

Xiaomi mi MIX 2S

Teknik özellikleri:

Ekran: 5,99 inç, 1080 x 2160 piksel



İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU



Arka Kamera: 12+12 MP



Ön Kamera: 5 MP



RAM: 6 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3400 mAh



İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo



Ağırlık: 189 gram



Boyutlar: 150,86 x 74,9 x 8,1 mm



Ortalama fiyat: 3.000 TL

Xiaomi'nin bir diğer Snapdragon 845'li cihazı olan mi MIX 2S'in de fiyatı 3000 TL seviyesine inmiş durumda. Cihazın ön kamerasının alt kısımda yer alıyor olması ise bazı kullanıcıları telefondan soğutabilecek bir detay.

LG G7 ThinQ

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,1 inç, 1440 x 3120 piksel



İşlemci: 2,8 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 845, Adreno 630 GPU



Arka Kamera: 16+16 MP



Ön Kamera: 8 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 64 GB



Batarya: 3000 mAh



İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo



Ağırlık: 162 gram



Boyutlar: 153,2 x 71,9 x 7,9 mm



Ortalama fiyat: 2.800 TL

Son zamanlarda işleri istediği gibi gitmeyen LG'nin 2018 amiral gemisi G7 ThinQ aslında oldukça iyi bir telefon. Snapdragon 845 ile yüksek bir performans sunan cihazın kamera özellikleri ve hoparlör çıkışı gibi detayları oldukça iyi durumda.

Huawei P30 Lite

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,15 inç, 1080 x 2312 piksel



İşlemci: 2,2 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Huawei Kirin 710, Mali-G51 MP4 GPU



Arka Kamera: 24+8+2 MP



Ön Kamera: 32 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 128 GB



Batarya: 3340 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 159 gram



Boyutlar: 152,9 x 72,7 x 7,4 mm



Ortalama fiyat: 2.500 TL

Listemizdeki cihazlara göre bir alt seviyede yer alan P30 Lite, Kirin 710 işlemcisiyle çok ciddi bir performans sunmasa da kamera özellikleriyle öne çıkıyor. Güncel bir cihaz olması da P30 Lite'ın bir diğer avantajı.

LG V30 Plus

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,0 inç, 1440 x 2880 piksel



İşlemci: 2,45 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835, Adreno 540 GPU



Arka Kamera: 16+13 MP



Ön Kamera: 5 MP



RAM: 4 GB



Depolama: 128 GB



Batarya: 3300 mAh



İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo



Ağırlık: 158 gram



Boyutlar: 151,7 x 75,4 x 7,3 mm



Ortalama fiyat: 2.500 TL

Bir diğer LG cihazı olan V30 Plus, biraz eskimiş olsa da kamera ve ses özellikleri bakımından şu an bulunduğu fiyat aralığında gayet iyi bir alternatif.

Samsung Galaxy A50

Teknik özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, 1080 x 2340 piksel



İşlemci: 2,3 GHz'e kadar sekiz çekirdekli Exynos 9610, Mali-G72 MP3 GPU



Arka Kamera: 25 MP, f/1.7, 26 mm (geniş) + 8 MP, f/2.2, 13 mm (ultra geniş) + 5 MP, f/2.2, (derinlik)



Ön Kamera: 25 MP, f/2.0, 25mm (geniş)



RAM: 4 - 6 GB



Depolama: 64 - 128 GB



Batarya: 4000 mAh



İşletim sistemi: Android 9.0



Ağırlık: 166 gram



Boyutlar: 158.5 x 74.7 x 7.7 mm



Ortalama fiyat: 2.400 TL

Samsung'un yeni A serisinin en popüler üyelerinden biri olan Galaxy A50, sahip olduğu 4000 mAh batarya ile uzun bir kullanım süresi vadediyor. Cihazın performansı ise fiyatına oranla kabul edilebilir durumda.