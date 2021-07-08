350 yetim ve öksüz çocuğun özel oda hayali gerçekleştirildi (2)

GAZİANTEP VALİLİĞİ: ÖRNEK ODANIN SERGİLENDİĞİ ALAN OLUŞTURULDUGaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından anneleri ve babaları ölen çocuklar için evlerine, kendileri için özel oda kurulup, bilgisayarlar alındı.