350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisi

350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisi

MERSİN'de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

15.10.2019 14:58
350 öğrenciden 'Barış Pınarı' koreografisi

MERSİN'de yaklaşık 350 ortaokul öğrencisi, 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Kocavilayet Ortaokulu öğrencileri, Türkçe öğretmeni Ali Tamam öncülüğünde okul bahçesinde 'Barış Pınarı' koreografisi oluşturdu. Bulundukları alana dev Türk bayrağı da açan öğrenciler, müzikle destekledikleri etkinliklerini, "Devletimizin, ordumuzun, güvenlik güçlerimizin yanındayız" mesajı ile tamamladı.


Kaynak: DHA
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