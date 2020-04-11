350 İBB ÇALIŞANINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
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İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.ş., İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, İstanbul, Güncel

350 İBB ÇALIŞANINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) şirketlerinden İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban, yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

11.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 11.04.2020 10:36
350 İBB ÇALIŞANINDA KORONAVİRÜS TESPİT EDİLDİ: 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin(İBB) şirketlerinden İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban, yakalandığı koronavirüs salgın hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. İBB bünyesinde şimdiye kadar 3 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İBB çalışanı toplam 350 kişide koronavirüs tespit edildiği öğrenildi.

İBB yetkilileri yaptıkları açıklamada, İSTAÇ çalışanı Ahmet Çulban'ın da salgın hastalık nedeniyle vefat ettiğini duyurdu. Memleketi Edirne İpsala olan Çulban ile ilgili olarak yapılan açıklamada, "İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350'dir. 2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi. İBB çalışanlarından ilk olarak İGDAŞ çalışanı Bengül Demirel hayatını kaybetmişti. İkinci hayatını kaybeden Ağaç A.Ş. çalışanı Süleyman İleri olarak duyurulmuştu. 

 


- İstanbul

Kaynak: DHA

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