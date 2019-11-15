350 gram doğan prematüre bebeği hayata tutunmayı başardı
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350 gram doğan prematüre bebeği hayata tutunmayı başardı

Litvanya'da 22 haftalık hamilelik sonrası 350 gram ağırlığında doğan dünyanın en küçük prematüre bebeği 3.5 kiloya ulaştı. Mucizevi şekilde hayata tutunmayı başaran bebek yakında taburcu oluyor

15.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:01
350 gram doğan prematüre bebeği hayata tutunmayı başardı

'da 22 haftalık hamilelik sonrası 350 gram ağırlığında doğan dünyanın en küçük prematüre bebeği 3.5 kiloya ulaştı.


Doğduktan 27 gün sonra ameliyata alınan bebeğin 5 aylık olduğu ve yakında taburcu edileceği açıklandı. Doktorlar bebeğin hala fazladan oksijene ihtiyacı olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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