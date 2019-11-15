350 gram doğan prematüre bebeği hayata tutunmayı başardı

15.11.2019 09:01 | Son Güncelleme: 15.11.2019 09:01

Litvanya'da 22 haftalık hamilelik sonrası 350 gram ağırlığında doğan dünyanın en küçük prematüre bebeği 3.5 kiloya ulaştı.



Doğduktan 27 gün sonra ameliyata alınan bebeğin 5 aylık olduğu ve yakında taburcu edileceği açıklandı. Doktorlar bebeğin hala fazladan oksijene ihtiyacı olduğunu ifade etti. Euronews.com'da Görüntüle