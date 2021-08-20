350 evler mahallesi'nin altyapu sorunu çözülüyor
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350 evler mahallesi'nin altyapu sorunu çözülüyor

350 evler mahallesi'nin altyapu sorunu çözülüyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından 350 Evler Mahallesi'nin sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturmak için çalışmalar başladı.

İlk olarak Ceylan Caddesi'nde başlayan altyapı yenileme ve sıcak asfalt çalışmaları sonrasında Karçiçeği ve Kırçiçeği Sokak'ta devam edecek.

Nevşehir'in altyapı problemine köklü çözümler üretmek için mahallelerde milyonlarca liralık yatırım gerçekleştiren Nevşehir Belediyesi, 350 Evler Mahallesi Ceylan Caddesi'nde çalışmalarına başladı.

Cadde de bulunan eski içme suyu borularından kaynaklı mahallede yaşanan su kesintilerine son vermek için altyapıyı baştan aşağı yenileyecek olan Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri ayrıca bu bölgedeki içme suyu ana isale hatlarını da değiştirecek.

Ceylan Caddesi'ndeki çalışmaların ardından burada parke taş yerine sıcak asfalt serimi yapılarak yaya kaldırımları da yenilenecek.

Çalışmaların tamamlanmasıyla bölgenin uzun yıllar bir daha altyapı problemi yaşamayacağını belirten Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, 350 Evler Mahallesi'ndeki Karçiçeği ve Kırçiçeği Sokaklarında da altyapı yenileme çalışması yapacaklarını kaydetti.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: Bültenler

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