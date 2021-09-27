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350 Evler Mahallesi'nde İki Sokakta Daha Altyapı Çalışmaları Başlıyor

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350 Evler Mahallesi'nde İki Sokakta Daha Altyapı Çalışmaları Başlıyor

350 Evler Mahallesi'nde İki Sokakta Daha Altyapı Çalışmaları Başlıyor Nevşehir Belediyesi tarafından 350 Evler Mahallesi'nde bulunan Karçiçeği ve Kırçiçeği Sokakta altyapı yenileme için çalışmalara başlandı.

NEVŞEHİR (Habermetre) - 350 Evler Mahallesi'nde İki Sokakta Daha Altyapı Çalışmaları Başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından 350 Evler Mahallesi'nde bulunan Karçiçeği ve Kırçiçeği Sokakta altyapı yenileme için çalışmalara başlandı.

2021 yılının bahar ayları ile birlikte Nevşehir tarihinin en büyük altyapı ve üstyapı yatırımlarına imza atan Nevşehir Belediyesi, altyapı problemi bulunan mahallelere dokunmaya devam ediyor.

Belediye ekipleri bu kapsamda son olarak 350 Evler Mahallesi'ndeki Karçiçeği ve Kırçiçeği Sokakta altyapı yenileme için çalışmalarına başladı.

Sabah erken saatlerden itibaren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ilk olarak Karçiçeği Sokakta yol söküm çalışması yapıldı.

Su Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince eski asbestli borulardan kaynaklı sık sık içme suyu probleminin yaşandığı sokakta içme suyu hattını yenileyerek mahalle sakinlerine kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu imkanı sunacak olan belediye ekipleri çalışmalarını ardından Kırçiçeği Sokakta sürdürecek.

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Haber: 350 Evler Mahallesi'nde İki Sokakta Daha Altyapı Çalışmaları Başlıyor - Haberler
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