350 çocuk oyuncu ile film çektiler

350 çocuk oyuncunun ana ve yan rollerde yer aldığı, Şöhretler Okulu Yarışıyor filmi çekildi. Filmde ünlü oyuncu Ediz Hun da rol aldı.

Layla Şirin Ajans, ajansa bağlı bulunan 350 çocuk oyuncunun rol aldığı Şöhretler Okulu Yarışıyor filmine imzasını attı. 21 Ocak'ta vizyona girecek olan Şöhretler Okulu Yarışıyor filminin proje yaratıcısı olan ve senaryosuna da katkıda bulunan Layla Şirin Ajans'ın kurucu Leyla Albayrak'ın hayali olan ve gönül borcunu yerine getirdiği bu projede, senaryo yazımı ve çocuk oyuncu seçmelerini sadece bir hafta içerisinde tamamlayarak büyük bir özveri ile bu filme imza attı.