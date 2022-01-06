350 çocuk oyuncu ile film çektiler
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350 çocuk oyuncunun ana ve yan rollerde yer aldığı, Şöhretler Okulu Yarışıyor filmi çekildi.
350 çocuk oyuncunun ana ve yan rollerde yer aldığı, Şöhretler Okulu Yarışıyor filmi çekildi. Filmde ünlü oyuncu Ediz Hun da rol aldı.
Layla Şirin Ajans, ajansa bağlı bulunan 350 çocuk oyuncunun rol aldığı Şöhretler Okulu Yarışıyor filmine imzasını attı. 21 Ocak'ta vizyona girecek olan Şöhretler Okulu Yarışıyor filminin proje yaratıcısı olan ve senaryosuna da katkıda bulunan Layla Şirin Ajans'ın kurucu Leyla Albayrak'ın hayali olan ve gönül borcunu yerine getirdiği bu projede, senaryo yazımı ve çocuk oyuncu seçmelerini sadece bir hafta içerisinde tamamlayarak büyük bir özveri ile bu filme imza attı.Leyla Albayrak film projesiyle ilgili ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bütün çocuklarımızın yer alacağı dizi veya sinema projesi yapmak yıllardır hayalimdi. Türkiye'de ilk defa bir cast ajansı, kendi oyuncuları için sinema filmi projesi yaptı. Buna imza atmak benim için büyük bir onur. Filmin ana castında 20 çocuk oyuncu başta olmak üzere yan roller ile birlikte toplam 350 çocuk oyuncu yer aldı. Eski jön sanatçılarımızdan kıymetli Ediz Hun ile de çocuk oyuncularımızın çalışması ekstra güzel bir şanstı. Böylesine güzel bir projenin oluşumunu başlattığımız ve hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum."Layla Şirin Ajans, filmin fikir sahibi olmasının yanı sıra senaryosunu da Adnan Önal ile birlikte yazdı. Adnan Önal aynı zamanda filmin yönetmen koltuğunda otururken, çekimler CNS Production ile birlikte Layla Şirin Ajans tarafından 12 günde tamamlandı.