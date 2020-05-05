350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi

- 350 bin TL vurgun yapan Gürcü hırsızlar yakayı ele verdi İstanbul'da girdikleri evlerden 350 bin TL'lik hırsızlık yapan Gürcü hırsızlar kamerada 5 ilçede girdikleri evlerden 350 bin TL'lik hırsızlık yapan iki kişi yakalandı.