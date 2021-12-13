13 ARALIK 2021

BASIN BÜLTENİ

350 bin okur kitapla buluştu

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı, 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlarken, 200'ye yakın imza etkinliği, 30 söyleşi, 2 panel ve 1 sergi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in 120'nci doğum yılına atfedilen Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, Bursalıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Fuaye alanındaki stantlarda oluşan yoğunluğun yanı sıra söyleşilerde büyük katılım, kitap imzalatmak için de uzun kuyruklar oluştu. Bursalıları 10 gün boyunca kitap ve önemli yazarlarla buluşturan fuarı 350 bini aşkın kitapsever ziyaret etti. 120'ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katıldığı fuarda, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer ve Turan Karataş gibi birçok önemli isim okurlarıyla buluştu.

Fuar kapsamında 200'ye yakın imza etkinliği, 30 söyleşi programı, 2 panel ve 1 sergi de yoğun katılımla gerçekleştirildi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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