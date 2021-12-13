350 bin okur kitapla buluştu
13 ARALIK 2021BASIN BÜLTENİ350 bin okur kitapla buluştuBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı, 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlarken, 200'ye yakın imza etkinliği, 30 söyleşi, 2 panel ve 1 sergi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
13 ARALIK 2021
BASIN BÜLTENİ
350 bin okur kitapla buluştu
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı, 350 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlarken, 200'ye yakın imza etkinliği, 30 söyleşi, 2 panel ve 1 sergi de yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.
Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken'in 120'nci doğum yılına atfedilen Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, Bursalıların yoğun ilgisiyle tamamlandı. Fuaye alanındaki stantlarda oluşan yoğunluğun yanı sıra söyleşilerde büyük katılım, kitap imzalatmak için de uzun kuyruklar oluştu. Bursalıları 10 gün boyunca kitap ve önemli yazarlarla buluşturan fuarı 350 bini aşkın kitapsever ziyaret etti. 120'ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katıldığı fuarda, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer ve Turan Karataş gibi birçok önemli isim okurlarıyla buluştu.
Fuar kapsamında 200'ye yakın imza etkinliği, 30 söyleşi programı, 2 panel ve 1 sergi de yoğun katılımla gerçekleştirildi.
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Habermetre - Son Dakika Haberleri