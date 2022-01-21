35 yıllık keçecinin meslek aşkı: "İşimi severek yaptığım için hiç yorulmuyorum"KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta keçe ustası, 35 yıldır yaptığı el emeği göz nuru keçeler üreterek mesleğini yaşatıyor.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - 35 yıllık keçecinin meslek aşkı: "İşimi severek yaptığım için hiç yorulmuyorum"

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta keçe ustası, 35 yıldır yaptığı el emeği göz nuru keçeler üreterek mesleğini yaşatıyor.

Tarihi Kapalı Çarşı'da keçe sanatını sürdüren 2 çocuk babası Hayri Geceyatar (52), keçe sanatının tüm inceliklerini öğrenerek yaptığı ürünlerin ilgi odağı olmaya devam ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta keçe sanatı ile uğraşan kişi sayısının çok az olduğunu söyleyen Geceyatar, "Keçecilik asırlardır devam eden bir gelenek. Keçe sanatı ile yapılan emeği göz nuru ürünler çok beğeniliyor. Burada battaniye, yorgan, çobanlar için kepenek, külahlar yapıyorum. Fiyatları ise ürününe göre değişiyor. Çobanları soğuktan, sağanaktan, kardan korumak için kepenek yapıyorum. İşimi severek yaptığım için hiç yorulmuyorum" dedi.