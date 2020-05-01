35 yıllık çöplükte çiçekler açacak
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35 yıllık çöplükte çiçekler açacak

35 yıllık çöplükte çiçekler açacak
01.05.2020 15:58 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:00

35 yıllık çöplükte çiçekler açacak Giresun Belediyesi tarafından yapılan projeyle 35 yıldır çöplük ve moloz sahası olarak kullanılan 400 dönümlük alan hem sosyal yaşam hem de sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir yer olarak düzenlenecek Giresun Belediye Başkanı Aytekin...

35 yıllık çöplükte çiçekler açacak

Giresun Belediyesi tarafından yapılan projeyle 35 yıldır çöplük ve moloz sahası olarak kullanılan 400 dönümlük alan hem sosyal yaşam hem de sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği bir yer olarak düzenlenecek

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu: "Şehrimizin hemen girişi olduğu için gelip geçenleri çöple karşılayıp çöple uğurluyorduk; Projemizin hayata geçirilmesinin ardında ise çiçeklerle karşılayacağız"

GİRESUN - Giresun'da sahilde 35 yıldır çöp ve moloz döküm alanı olarak kullanılan 400 dönümlük alan mesire alanına dönüştürülecek.

Giresun'un Organize Sanayi mevkiindeki sahil alanında çöplük olarak kullanılan alanın eski doğal görünümüne kavuşturulabilmesi için çalışma başlatıldı. Giresun Belediyesi tarafından yapılan projeyle bu alan hem sosyal yaşam hem de sportif faaliyetlerin gerçekleştirileceği alan olarak düzenlenecek.

Çöp temizleme alanında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, çöp sahasının çiçekler açacağını söyledi. Çöp temizleme çalışmalarının yaklaşık üç ay süreceğini ifade eden Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Eski çöp alanı çevre ve doğa açısından ilimizin kanayan yaralarından biriydi. Yıllardır burnumuzun dibinde yer alan bir mikrop yuvasından Aksu, Gedikkaya, Aydınlar ve Çaykara gibi birçok mahallemizi kurtaracağız. Şehrimizin hemen girişi olduğu için gelip geçenleri çöple karşılayıp çöple uğurluyorduk. Projemizin hayata geçirilmesinin ardında ise çiçeklerle karşılayacağız. Aksu ve Organize Sanayi sitesi alanındaki çöplerin tamamen temizlenmesinin ardından burada 400 dönümlük bir alan ortaya çıkacaktır. Bu alana 'Doğu Park' projesi kapsamında yaklaşık 20 bin civarında Giresun'a isminin veren kiraz ağaçları başta olmak üzere yöreye özgü meyve ve ağaçlandırma yapacağız. Mesire alanı haline getireceğiz. Bununla birlikte bu alan içerisinde nikah salonu, etkinlik çayırı, tenis kortları, voleybol, basketbol ve futbol sahaları, 400 metre tartan yürüyüş pisti, galericiler sitesi, paten ve kay kay pisti, gözetleme kulesi ve çocuk oyun parkları oluşturacağız. Giresun buradaki çalışmaların tamamlanmasının ardından yeni bir görünüme ve vizyona kavuşacaktır" dedi.

35 yıllık çöplükte çiçekler açacak

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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