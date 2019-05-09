35 Yıllık Çiğ Köfte Ustasının Ramazan Mesaisi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Şerif Algan, 35 yıldır seyyar çiğ köftecilik yaparak geçimini sağlıyor.

Kızıltepe'de yaşayan 3 çocuk babası Şerif Algan, Cumhuriyet Meydanı'nda kurduğu seyyar tezgahıyla çiğ köfte satarak ailesini geçindiriyor. Sofraların vazgeçilmezi olan çiğ köfteye Ramazan ayında daha çok rağbet olduğunu belirten Algan, işini severek yaptığını söyledi. Algan, "35 senedir bu işi yapıyorum. Millet gelip alıyor eve götürüyor. Ramazan ayında 2-3 kere çiğ köfte yapıyorum" dedi.

İftar vaktine az bir süre kala Algan'ın yoğurduğu çiğ köfte tezgahının önüne gelen vatandaşlar, Kızıltepe'de meşhur olduğu için Algan'ın yanına gelip çiğ köfte aldıklarını söyledi. Vatandaşlar, "Şerif usta 35 yıldır bu işi yapıyor. Ellerine sağlık diyorum. Yıllardır Şerif amcayı tanıyoruz işini severek ve güzel yapıyor" diye konuştu. - MARDİN

Kaynak: İHA