35 Yıllık Çiğ Köfte Ustası Seyyar Tezgahı ile Geçimini Sağlıyor
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çiğ köfte ustası Şerif Algan 35 yıldır yoğurduğu ve satışını seyyar tezgahında kendi eli ile yaptığı çiğ köftesi ile geçimini sağlıyor.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çiğ köfte ustası Şerif Algan 35 yıldır yoğurduğu ve satışını seyyar tezgahında kendi eli ile yaptığı çiğ köftesi ile geçimini sağlıyor.
60 yaşındaki çiğ köfte ustası ve 3 çocuk babası Şerif Algan, 35 yıldır çiğ köfte yoğurduğunu söyledi. Algan, "Geçimimi bu işle sağlıyorum. Çocuk yetiştirmekte, okutmakta zor. Bir şekilde rızkımızı kazanıyoruz. Kirada oturuyorum. 3 çocuğumu da bu tezgah sayesinde okuttum. Geçim zor ama Allah'a şükür bir şekilde rızkımızı alıyoruz. Her gün tezgahımda satmak için yaklaşık olarak 1 saat 30 dakika çiğ köfte yoğuruyorum. Satışlar iyi günde 50 kişilik çiğ köfte çıkarıyorum, bizde bu şekilde geçiniyoruz" dedi. - MARDİN