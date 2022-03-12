Plastik hasır üretiminden detay görüntüler

Fabrika müdürü İyhab Hicazi ile röportaj Gazze'deki 35 yıllık çevre dostu hasır fabrikasında ablukaya rağmen çarklar dönüyor

Hasır fabrikasının müdürü İyhab Hicazi:

"1985'te kurulan hasır fabrikamız, Gazze Şeridi'ne uygulanan yıkım politikası, abluka ve çektirilen onca sıkıntıya rağmen çalışmalarını durdurmadı"

MUHAMMED MACİD - İsrail'in 2006 yılından bu yana Gazze Şeridi'ne uyguladığı yoğun ablukaya rağmen bölgedeki 35 yıllık çevre dostu hasır fabrikasında işleyen aletlerin sesleri hiç dinmedi ve makinelerin çarkları durmadı.

İsrail yönetiminin uyguladığı ablukadan kaynaklı hammadde sıkıntısı sebebiyle Filistinlilere ait fabrika yüzde 50 üretim kapasitesi ile plastik hasır üretimi üzerine çalışıyor.

AA muhabirine konuşan fabrika müdürü İyhab Hicazi'ye göre, plastik atıkların sağlıklı bir şekilde geri dönüştürülmesine dayanan hasır üretimiyle çevre de katı atıklardan arındırılıyor.

Hasırların üretim aşaması

İki katlı fabrikanın giriş katında, işçiler plastik parçacıklarını geniş ve büyük bir su kazanının içine dolduruyor. Böylece sterilize edilen plastik parçacıklar bu işlem sonrasında kurutuluyor.

İkinci katta, Filistinli işçiler bu plastik parçacıkları 200 derece sıcaklıkta eritmek için makineye aktarıyor. Makineden ince uzun çubuklar halinde çıkan plastikler soğuk suyun içine düşürülerek soğutuluyor.

Daha sonra farklı renklerdeki çubuklar, özel bir makineyle örgü haline getiriliyor. Renkli plastik çubuklar bu endüstrinin vazgeçilmez bir parçası olan beyaz ipliklerle dikilerek hasırlara son hali veriliyor.

Fiyatlar uygun ancak Gazze'de ekonomik durum kötü

Hasırların metresi zor ekonomik koşullarda yaşayan Gazze Şeridi sakinleri için uygun bir fiyattan, 4 ila 5 şekele (ortalama 20 Türk lirası) satılıyor.

Gazze'de faaliyetlerini sürdüren birçok fabrika ve ticari kuruluş, uzun yıllardır uygulanan ambargodan kaynaklı hammadde eksikliğinin olumsuz etkisiyle ayakta kalmaya çabalıyor.

Abluka ve ekonomik sıkıntılara rağmen üretim durmadı

Hasır fabrikasının müdürü Hicazi, "1985'te kurulan hasır fabrikamız, Gazze Şeridi'ne uygulanan yıkım politikası, abluka ve çektirilen onca sıkıntıya rağmen çalışmalarını durdurmadı." şeklinde konuştu.

Fabrikanın kurulduğu zamanlarda tam kapasite ile çalıştığını söyleyen Hicazi, İsrail ablukası kaynaklı hammadde ithalatında yaşanan sıkıntılar ve hammadde fiyatlarındaki artış sebebiyle bugün fabrikanın yüzde 50 kapasiteyle çalıştığını ifade etti.

Elektrik sıkıntısı üretimin önündeki en büyük engellerden

Hicazi'ye göre, ekipman ve yedek parça eksikliğinin yanı sıra uzun süreli elektrik kesintileri de bu sektörün önündeki en önemli engeller arasında yer alıyor.

Gazze halkı ve kuruluşları, İsrail'in 2006 yılının ortalarında bölgedeki tek elektrik santralini bombalamasından sonra başlayan elektrik sıkıntısıyla da boğuşuyor.

Elektrik Üretim Santralinin 2020 yılında yayınladığı rapora göre, Gazzelilere 140 megavat elektrik temin edilebilirken abluka altındaki bölgenin toplam ihtiyacı ise yaklaşık 500 megavat olarak tahmin ediliyor.

Hicazi ise yaptığı açıklamada, "Tüm bu engeller fabrikadaki işleri aksatıyor ama üretimimizi durduramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Çevreci bilince sahip bir üretim

Hicazi, üretilen hasırlar için toplanan plastik atıklarla aynı zamanda çevrenin katı atıklardan korunduğunu ifade etti.

Gazze'deki plastik atıkların geri dönüşümüne katkı sağladıklarını belirten Hicazi, böylece ham plastikteki yüksek maliyet bariyerini de aşmaya çalıştıklarını söyledi.

"İsrail 2000'den beri Gazze Şeridi'nden ihracat yapılmasını yasakladı." diye konuşan Hicazi, üretilen hasırların Gazze'deki yerel pazara sunulduğunu kaydetti.

Hicazi son olarak fabrikanın, İsrail'in 2021'in Mayıs ayında Gazze'ye yaptığı saldırılarda büyük zarar gördüğünü söyleyerek, saldırı sonucu 10 makinede hasar tespit edildiğini ve toplam hasar miktarının 400 bin doları bulduğunu aktardı.