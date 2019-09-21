35 yıl sonra vatani görevlerini yaptıkları midyat'ta buluştular

21.09.2019 11:45

MARDİN'in Midyat Jandarma Tabur Komutanlığı'nda 1984-1987 yılları arasında vatani görevlerini yapan 100 silah arkadaşı, 35 yıl sonra aileleriyle birlikte Midyat'ta buluştu.

Midyat İlçe Jandarma Tabur Komutanlığı'nda 1984-87 yılları arasında askerlik görevlerini yapan 100 arkadaş, o dönem çektirdikleri fotoğraflar sayesinde sosyal medya aracılığıyla irtibata geçti. Silah arkadaşları, 35 yıl önce vatani görevi yaptıkları Midyat'ta buluşmaya karar verdi.

100 arkadaş aileleriyle birlikte Midyat'a gelip, askerlik anılarını tazeledi. Buluşmaya, Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Akın, Belediye Başkan Vekili Şehmus İleri, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kalender Savaş Ünal ve çok sayıda davetli katıldı.

'35 YIL ÖNCE BURADA BAŞLAYAN BİR DOSTLUK'

Midyat Kaymakamı Tekin Dundar, 35 yıl sonra asker arkadaşların bir araya gelmesinin çok anlamlı olduğunu ifade ederek, "Çok duygulu bir ortam. Bu kadar bireyselleşenin ön plana çıktığı bir devirde, bir dünyada, böyle dayanışma örneklerine hakikaten toplumumuz hasret kalmış vaziyette. Dile kolay 35 yıl önce burada başlayan bir dostluk. Binlerce kilometre öteden Türkiye'nin farklı yerlerinden, illerinde, ilçelerinde buraya 35 yıl önceki buluşma noktanıza intikal etmeniz hakikaten kolay kolay yapılabilecek bir iş değil. Bu organizasyonların sayısının artmasını dilerim. Bizim toplumumuz ancak dayanışmayla ayakta kalabilir, bu sizlerin çocuklarınız için de güzel bir örnek olur" dedi.

'KARDEŞLİK BULUŞMASI'

Eski askerlerden Ercan Kanmaz da buluşmanın 'kardeşlik buluşması' olduğunu belirterek, "Biz her ne kadar jandarma komando olarak görev yapsak da bizim hem vatandaş hem de görev yaptığımız dönemde tek amacımız var; Huzur, barış, kardeşlik. Başka bir amacımız yok. Dolayısıyla bu buluşmanın adına aslında huzur buluşması, barış buluşması, kardeşlik buluşması diye nitelendirmek daha doğru olur. Elbette burada görev yapan arkadaşlar, 35 yıl sonra Midyat'a geldikleri zaman çok farklı olduklarını, farklılaştığını gördüler. O günün şartları, o günün Midyat'ı ile bugünün Midyat'ı arasında çok farklı değişiklikleri gözlemlediler, memnuniyetlerini dile getirdiler. Biz bundan çok mutluyuz. Midyat halkına da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.





Kaynak: DHA