AYDIN 35 YIL HAPİSLE ARANAN BAR CİNAYETİ HÜKÜMLÜSÜ, AYDIN'DA YAKALANDI
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AYDIN 35 YIL HAPİSLE ARANAN BAR CİNAYETİ HÜKÜMLÜSÜ, AYDIN'DA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 2014'te Kuşadası'ndaki barda işlenen cinayetle ilgili 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fatih Keleş (37), polis operasyonuyla yakalandı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, 2014'te Kuşadası'ndaki barda işlenen cinayetle ilgili 35 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Fatih Keleş (37), polis operasyonuyla yakalandı.

Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında Kuşadası'nda bulunan barda işlenen cinayetin hükümlüsü Fatih Keleş'in kentte olduğunu öğrendi. Firari olan ve hakkında 35 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Keleş, adresine düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı. Keleş'in ayrıca İ.T. ve B.K. isimli 2 kişiyi de yaralayıp, 'kasten yaralama' suçuna karıştığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen Fatih Keleş, mahkemece tutuklandı.

AYDIN 35 YIL HAPİSLE ARANAN BAR CİNAYETİ HÜKÜMLÜSÜ, AYDIN'DA YAKALANDI
AYDIN 35 YIL HAPİSLE ARANAN BAR CİNAYETİ HÜKÜMLÜSÜ, AYDIN'DA YAKALANDI
AYDIN 35 YIL HAPİSLE ARANAN BAR CİNAYETİ HÜKÜMLÜSÜ, AYDIN'DA YAKALANDI
AYDIN 35 YIL HAPİSLE ARANAN BAR CİNAYETİ HÜKÜMLÜSÜ, AYDIN'DA YAKALANDI
AYDIN 35 YIL HAPİSLE ARANAN BAR CİNAYETİ HÜKÜMLÜSÜ, AYDIN'DA YAKALANDI
AYDIN 35 YIL HAPİSLE ARANAN BAR CİNAYETİ HÜKÜMLÜSÜ, AYDIN'DA YAKALANDI
AYDIN 35 YIL HAPİSLE ARANAN BAR CİNAYETİ HÜKÜMLÜSÜ, AYDIN'DA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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