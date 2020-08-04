35 yaşındaki doktor koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
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35 yaşındaki doktor koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde çalışan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü'nün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Genç doktor, Psikiyatri Uzmanı olarak çalışıyordu.

35 yaşındaki doktor koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti
04.08.2020 09:21 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:25

Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan Dr. Mustafa Özlü, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Özlü, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

KORONAVİRÜSE GENÇ BİR DOKTORUMUZU DAHA KURBAN VERDİK

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki doktor Mustafa Özlü'nün koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Dr. Mustafa Özlü koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Genç Meslektaşımızın acı kaybı nedeniyle Ailesine ve Sağlık çalışanlarına başsağlığı diliyoruz."

35 yaşındaki doktor koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

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