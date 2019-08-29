35 yaşındaki Aleksey Gonçaruk Ukrayna'nın yeni başbakanı oldu
Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenkskiy'in parlamentoya önerdiği Aleksey Gonçaruk ülkenin yeni başbakan oldu.
Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenkskiy'in parlamentoya önerdiği Aleksey Gonçaruk ülkenin yeni başbakanı oldu.
Haziran ayında yapılan erken genel seçimlerin sonrasında toplanan parlamentonun ilk çalışma gününde yapılan oylamada 418 milletvekilinden 290 milletvekilinin oyunu alan Gonçaruk başbakan seçildi. Euronews.com'da Görüntüle