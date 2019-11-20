35 yaş mağdurları haklarını arıyor

20.11.2019 11:15 | Son Güncelleme: 20.11.2019 11:20

Kamuda görev almak için girdikleri kısa adı KPSS olan Kamu Personel Seçme Sınavlarındaki FETÖ hırsızlığı, nice gencin hayatını karartı. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hukuk mücadelesini sürdüren Kamu İstihdam Mağduriyetleri ve Dayanışma Platformu, ÖSYM'ye dava açtı.



Bursa 1. İdare Mahkemesine geçtiğimiz günlerde başvuran Kamu İstihdam Mağduriyetleri ve Dayanışma Platformu sözcüsü Kenan Akbulut tarafından açılan davada, o dönemde binlerce gencin ahını alıp hayallerini çalanlardan hakları istenecek.



FETÖ terör örgütünün kamu memur alım sınavlarında yaptığı usulsüzlüklerin zirveye ulaştığını söyleyen Akbulut yıllarca hakkı yenen gençlerin şimdi de 35 yaş sınırına takıldıklarını dile getirdi. Akbulut, "28 Şubat mağdurlarına 2011 yılında eğitimlerini tamamlama hakkı verild. Fakat bu sefer de kanuni düzenleme ile 35 yaş meselesi ortaya çıktı. Sadece engelin adı değişti. Mücadeleler ile uğraşanlar artık 20'li yaşlarda değil, 40'larına yaklaştılar. 28 Şubat zamanında kendini geliştiremezsin deniliyordu, bu defa da yaşından dolayı milletine ve devletine fayda sağlayamazsın deniliyor. Bugün ben kendimi geliştirdim, şimdi vatanıma, milletime hizmet yolunda kamusal hizmet üretmek istiyorum. Hakim olmak, savcı olmak, müfettiş olmak, kaymakam olmak istiyorum diye çırpınan bu kişileri 35 yaşı geçtiniz diye çürümeye terk etmek hangi vicdana sığabilir? Biz eğitim haklarımızın elimizden alınmasını mı istedik? Elimizde değil ki geçti gitti bizden çalınan yıllarımız. Eğitim hakkını tüm mağduriyetleri giderecek şekilde teslim eden siyasi irademiz hala ülkemizin yönetiminde söz sahibi iken yalvarıyor ve rica ediyoruz, kamu hizmetine girme mağduriyetini de gidererek devlet millet bütünleşmesinin de önünü açacak bu adımı atınız. 2023, 2053, 2071 hedeflerine atıl beşeri sermaye bırakmadan daha sağlam adımlarla yürüyelim" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA