35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, iş dünyasını bir araya getirecek

Türkiye'de 1988 yılında LOB'IN ekibi Fahri Ustaoğlu başkanlığında Fehim Ustaoğlu koordinasyonunda başlayan ve 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, bu yıl da tüketici sorunlarını dile getirmek ve çözüm önerilerini paylaşmak üzere toplanıyor.

TÜRKİYE'NİN GELDİĞİ YER KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK

Zirveye, tüketiciye ürün ve hizmet sunan markaların yanı sıra bürokrasi, siyaset, medya ve sanat dünyasının önemli temsilcileri katılıyor. Lob'in International Başkanı Fahri Ustaoğlu'nun gerçekleştireceği 35. Uluslararası Tüketici Zirvesi, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisinden biri olma yolunda ilerleyen Türkiye'nin, imalat ve hizmet sektöründe kalite adına gelmiş olduğu yer, kamuoyuyla paylaşılacak. Bu arada kendi alanında başarılı olan kişi, kurum ve markalara da ödüller takdim edilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI GÜNDEME GELECEK

Zirveye ilişkin bilgi veren Fahri Ustaoğlu, tüketicinin korunması, kalitenin artırılması ve Türkiye'nin marka değerinin Uluslararası alanda artırmak için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Fahri Ustaoğlu, yurt içi ve yurt dışı sektör temsilcilerinin de katılacağı zirvede, dünyadaki ekonomi gelişmelerinin değerlendirileceğini ifade etti. Yanı başımızda patlak veren ve bütün dünyayı etkisi altına alan Rusya Ukrayna Savaşının ekonomiye etkilerinin de Zirve'de gündeme geleceğini aktaran Ustaoğlu, "Özellikle Rusya ve Ukrayna savaşı sonrasında ulusal ve uluslararası arenada ekonomi ve iş dünyasında ciddi riskler ve sıkıntıların ortaya çıkacağı görülüyor. Biz yapacağımız Zirve ile kalbi ülkemiz ile atanlara bir perspektif ortaya koymaya çalışacağız. Bu krizde Türkiye'nin rolü ve Türk işadamlarına yaratılacak fırsatların da değerlendirilmesi olacak." dedi