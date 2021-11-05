35 milyon Avrupalı evini yeterince ısıtamıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan 35 milyon kişi kış aylarında evlerini yeterince ısıtamadı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi ülkelerde 2020 yılında evlerin ısınmasına ilişkin yapılan araştırmanın sonucunu yayımladı.

Buna göre, 445 milyonu aşan AB nüfusunun yüzde 8'i geçen kış evlerini yeterli ölçüde ısıtamadı. Böylece, 35 milyonun üzerinde AB vatandaşı geçen yıl kış aylarında soğukta kaldı.

AB ülkeleri arasında evini ısıtamayanların oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 27,5'le Bulgaristan olurken, bu ülkeyi yüzde 23,1'le Litvanya, yüzde 20,9'la Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 17,5'le Portekiz, yüzde 16,7 ile Yunanistan izledi.

Evini yeterince ısıtamayanların oranı İspanya'da yüzde 10,9'u, Almanya'da yüzde 9'u, Fransa'da da yüzde 6,5'i bulurken, söz konusu oranın en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 1,5'le Avusturya ve yüzde 1,8'le Finlandiya oldu.

Avrupa'da artan enerji fiyatlarına ilişkin sorunlar gündemden düşmüyor. Kış aylarının gelmesiyle Avrupa ülkelerinde doğal gaz ve elektrik fiyatlarının daha da yükselmesi bekleniyor.

Söz konusu artışlar faturalara yansımaya başlamış durumda ve vatandaşlar bundan şikayet ediyor. Bu kış, artan enerji fiyatları nedeniyle Avrupa'da evlerini yeterince ısıtamayanlarının oranının daha da artması bekleniyor.

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