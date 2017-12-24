35 metrelik falezlerde ev pazarlığı

Emlakçının gösterdiği anahtar, intihardan vazgeçirdi



ANTALYA - Antalya'da babasından kendisine ev tutmasını isteyen 32 yaşındaki E. A., 35 metrelik falezlere çıktı. Yağan yağmura aldırış etmeyen genç, polis ve olay yerine gelen emlakçının 2 saatlik çabasının ardından ikna edildi. E. A., emlakçının anahtarı gösterdiği evin anahtarıyla ikna oldu

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde bulunan falezlerde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. 32 yaşındaki E. A., iddiaya göre alkol aldıktan sonra 35 metre yükseklikte bulunan falezlerdeki kayalıklara geldi. 32 yaşındaki genç adamın yağan yağmura aldırış etmeden kayalıklarda oturduğunu görenler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri gelirken, polis ekipleri herhangi bir olumsuz durumun yaşanmasını göz önüne alarak deniz polisine de haber verdi. Polis ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen kayalıklardan inmeyen E. A., babasından kendisine ev tutmasını istediğini söyledi. Olay yerine babası gelmesine rağmen ikna olmayan E. A., daha sonra sözleşme yapılmasını istedi. Ekipler, sözleşme hazırlaması ve Ersin A.'ya imzalatma çalışmaları da sonuç vermedi.

"2 tane emlakçı geldi"

Ekipler daha sonra olay yerine 2 tane emlakçı getirirken, Ersin A., emlakçıların kartvizit göstermesini talep etti. Olay yerine getirtilen ilk emlakçı, evden geliyorum üzerimde kartvizit yok deyince, E. A., emlakçını gitmesini istedi. Daha sonra gelen ikinci emlakçı kartviziti gösterirken, evi kendisine vereceğini söyleyerek E. A.'yı ikna etmeye çalıştı. Polis ve emlakçıların 2 saatlik ikna çabalarının ardından oturduğu kayalıktan kalkan E. A., bu seferde taksi getirilmesini ve emlakçının söylediği eve babasıyla gitmeyi istedi. Ekipler bunu da kabul ederken, E. A., daha sonra kayalıklardan kalkarak taksiye doğru geldi. E. A., babası ve emlakçı taksiye binerek söz verilen eve doğru hareket etti.