35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi
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35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi

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35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi

Muş'ta 46 yıldır ayakkabı tamiratı yapan 66 yaşındaki Kamil Bozyiğit, 35 metrekarelik tek göz dükkanında ekmek mücadelesi veriyor.

Muş'ta 46 yıldır ayakkabı tamiratı yapan 66 yaşındaki Kamil Bozyiğit, 35 metrekarelik tek göz dükkanında ekmek mücadelesi veriyor.

Merkeze bağlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Mahallesi'nde yaşayan ayakkabı ustası Kamil Bozyiğit, 46 yıldan beri tamirat işleriyle uğraşıyor. Tek göz dükkanında ayakkabıdan tencereye, demlikten kemere, her türlü tamiratı yapan Bozyiğit, dinamik hareketleriyle gençlere taş çıkarıyor. 66 yaşındaki Kamil Bozyiğit, evlere ve köylere de motosikletiyle giderek hizmet veriyor.

20 yaşında Muş'a yerleştiğini ve hamallık yapmaya başladığını anlatan Kamil Bozyiğit, "5-10 kuruşa bizi çalıştırarak kamyonlarla çimento, demir boşaltıyorlardı. Baktım olacak bir iş değil. Buradan Denizli'ye gittim. Ayakkabı üreten bir usta ile tanıştım. Beni atölyesinde işe aldı. Yaklaşık 1,5 yıl orada çalıştım. Bana babalık yaptı. 1,5 yılın ardından tekrar Muş'a geldim ve evlendim. Daha sonra ayakkabıcılık mesleğini Muş'ta yapmaya karar verdim ve kendi iş yerimi açtım. Ayakkabıcılığın ardından başka bir usta ile tanıştım ve o da bana demlik, tencere, düdüklü ve alüminyum kaynağı işlerini öğretti. Şu anda 35 metrekarelik iş yerimde her türlü tamirat işini yapıyorum" dedi. - MUŞ

35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi
35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi
35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi
35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi
35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi
35 metrekarelik dükkanda ekmek mücadelesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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