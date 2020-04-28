35 kişide korona virüs tespit edilen huzurevi karantinaya alındı
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35 kişide korona virüs tespit edilen huzurevi karantinaya alındı

- 35 kişide korona virüs tespit edilen huzurevi karantinaya alındı Bayburt'ta 35 kişide korona virüs (Covid-19) tespit edilen Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi karantinaya alındı.

35 kişide korona virüs tespit edilen huzurevi karantinaya alındı
28.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 28.04.2020 09:42

- 35 kişide korona virüs tespit edilen huzurevi karantinaya alındı

BAYBURT - Bayburt'ta 35 kişide korona virüs (Covid-19) tespit edilen Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi karantinaya alındı.

Bayburt'taki Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılan genel sağlık taramasında 27'si huzurevi sakini, 8'i kurum çalışanı toplam 35 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Kurum, karantinaya alınırken, idari soruşturma başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Memnune Evsen Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 27'si huzur evi sakini, 8'i kurum personeli olmak üzere 35 kişinin Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından huzur evi karantinaya alındı. 57 huzur evi sakininin kaldığı 15 personeli bulunan huzur evi girişine, 'Tam karantina uygulanmakta olup kuruluşa giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır' yazılı uyarı notu asıldı. Giriş ve çıkışlara kapatılan huzur evi önünde polis ve bekçi ekipleri de nöbete başladı. Özel kıyafetli görevlilerin dezenfeksiyon çalışması yürüttüğü huzurevinde sağlık ekipleri de kontrollerini sürdürüyor.

35 kişide korona virüs tespit edilen huzurevi karantinaya alındı

Kaynak: İHA

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