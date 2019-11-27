35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı
Konukların karşılanması Aile fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı için gelen konukları karşıladı.
27.11.2019 14:53 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:02
Konukların karşılanması
Aile fotoğrafı çektirilmesi İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı için gelen konukları karşıladı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: 35. İSEDAK Toplantısı Aile Fotoğrafı