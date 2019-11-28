35. İSEDAK Toplantısı

28.11.2019 12:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:10

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, "Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir yolculuk. Tek bir ülke ya da kurum tarafından gerçekleştirilemez. Bunu hep birlikte çalışarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yıldız Holding olarak deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz." dedi.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 35. Toplantısı kapsamında gerçekleştirilen iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik adaptasyon süreçleri panelinde konuşan Begüm Mutuş, dünyanın kaynaklarının kısıtlı olduğunu belirterek, en önemli doğal kaynakların sonuna gelindiğini söyledi.

Çevresel kaynakların, sektörler dönüşürken toplumun yüksek refah düzeyine gelmesi için dikkatli kullanılması gerektiğini vurgulayan Mutuş, "Yıldız Holding olarak içinde bulunduğumuz sektörlerin dönüşümünde önemli roller oynuyoruz ve sürdürülebilirlik konusunda tecrübelerimizi paylaşmak istiyoruz. Bu hiç bitmeyen bir yol. Yıldız Holding'in sürdürülebilirliği gelecek için mirasımız." diye konuştu.

Mutuş, dijitalleşme, nüfusun artması, çevresel faktörler ve artan beklentilerin hızlı bir değişimin olması gerektiğini gösterdiğini aktararak, "Sanayide sağ kalmak isterseniz bu değişikliklere hızlı adaptasyon gerekiyor." dedi.

Yıldız Holding'in sürdürülebilirlik konusuna kılavuzluk ettiklerini anlatan Mutuş, holdingin sürdürülebilir başarılarını artırmayı ve sürdürülebilir büyüme sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

"Fındık yetiştiricilerini korumak, desteklemek ve eğitmek istiyoruz"

Begüm Mutuş, ekonominin küreselleşmesi ile tüketici davranışlarının değişmesinin iş dünyasında sürdürülebilirliği azalttığını belirterek, "Sürdürülebilir gelecek ideali uzun bir yolculuk. Tek bir ülke ya da kurum tarafından gerçekleştirilemez. Bunu hep birlikte çalışarak gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yıldız Holding olarak deneyimlerimizi paylaşmak istiyoruz. Her yıl sürdürülebilirlik raporlarımızı şeffaf şekilde paylaşıyoruz." şeklinde konuştu.

Yıldız Holding'in sürdürülebilirlik stratejisinde fındığın öncelikli olduğunu vurgulayan Mutuş, "Türkiye, fındık yetiştiriciliğinde dünyada bir numara. Fındık yetiştiricilerini korumak, desteklemek ve eğitmek istiyoruz. Ülker Bisküvi sürdürülebilir fındık yetiştiriciliği konusunda uluslararası bir vakıf ile çalıştı. Giresun'da üretilen fındık dünyada en yüksek kaliteli fındık." dedi.

- "Gıda sistemimizi reforme etmeli ve güçlendirmeliyiz"

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'ndan Ashraf Hamouda da iklim değişikliğinin insanların çoğunu etkileyeceğini, sellerin yaşanmasının öngörüldüğünü ifade ederek, bunun da gıda tedarikini olumsuz etkileyeceğini söyledi.

Aşırı sıcaklıkların da gıda tedarikinin olumsuz etkilerinden biri olacağını vurgulayan Hamouda, şunları kaydetti:

"Ben Suudi Arabistan'da yaşıyorum. Sıcaklığın 55 dereceye çıktığını gördüm. Gıda güvenliği ve gıdanın erişilebilir olması doğrudan iklim değişikliğiyle ilgili bir konu. Burada iklim değişikliği için risk yönetimine ihtiyacımız var. İklim değişikliğini belki yönetemeyiz ama bundan kaynaklı riskleri yönetmek zorundayız. Her sektörde yatırıma ihtiyacımız var. İklim değişikliği insani gelişimi ve gıda güvenliğini etkiliyor. Gıda sistemimizi reforme etmeli ve güçlendirmeliyiz. Bu bizi daha istikrarlı noktaya getirecektir."

Kaynak: AA