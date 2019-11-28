35. İSEDAK Toplantısı

28.11.2019 00:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 00:50

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin sürdürülebilir gıda sistemlerindeki mevcut durumunu ve söz konusu sistemin teşvikine ilişkin faaliyetleri ortaya koymayı hedefleyen bir ülke raporu hazırladıklarını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakdemirli, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 35. Bakanlar Toplantısı Görüş Alışverişi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, artan dünya nüfusunun besin ihtiyacının karşılanabilmesi için gıda üretiminin yüzde 50 artırılması gerektiğini vurguladı.

Pakdemirli, sürdürülebilir gıda sistemlerinin ekonomik, sosyal ve çevresel etkileri bulunduğuna dikkati çekerek "Bu nedenle tarım, orman ve balıkçılık alanlarındaki bütün paydaşların sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Türkiye'nin sürdürülebilir gıda sistemlerindeki mevcut durumunu ve söz konusu sistemin teşvikine ilişkin faaliyetleri ortaya koymayı hedefleyen bir ülke raporu hazırladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin bin 690 farklı tarımsal ürün ihracatıyla tarım sektöründe net ihracatçı bir ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ayrıca, yaklaşık 4,8 milyar dolar dış ticaret fazlasını verdiğimizi de ifade etmek isterim. Diğer taraftan dış yatırımlara büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin tarımdaki gücü sayesinde, Türk gıda ve içecek sanayisi, yabancı yatırımcılar için en cazip alanlardan birini oluşturmaktadır. Ekonomik dalgalanmalar ve iklim değişikliğinin dünya tarım sektörü üzerindeki olumsuz etkilerine rağmen Türkiye'de tarım ve gıda sektörü son 17 yılda sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam etmiştir. İnşallah bu ivmeyi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz."

Pakdemirli, 5 yıl içerisinde gerçekleştirecek somut politikalar arasında gıda güvenliği ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamanın, öncelikler arasında yer aldığını ifade etti.

Sürdürülebilir tarım hedefi için sulama sistemlerine de oldukça önem verdiğini belirten Bakan Pakdemirli, geleneksel sistemlerin önemli bir kısmını modern sulama sistemlerine dönüştürmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Pakdemirli, ormanlık alanlarda da sürdürülebilir kullanıma önem verdikleri bu kapsamda 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" ilan edildiğini, bu yıl söz konusu tarihte 11,5 milyon fidan dikilerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girildiğini anımsattı.

Türkiye'nin sürdürülebilir gıda sistemlerinin teşviki amacıyla tarımla ilgili deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşarak uluslararası iş birliğini geliştirmeye özen gösterdiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Gıda ve tarım alanlarında iş birliğini ortak bir temelde geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla her zaman sahip olduğumuz bilgi birikimimizi ve deneyimimizi İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerle paylaşmaya açık olduğumuzun altını çizmek istiyorum. Üyelerinin arasındaki iş birliğinin karşılıklı çabalarla daha da güçlendirileceğine ilişkin inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pakdemirli daha sonra İSEDAK üyesi konuk bakanlara, Türkiye'nin ilk milli ve yerli yapımı olan elektrikli traktörü de tanıttı.

Toplantı sonrası Pakdemirli, Gabon Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Gıda Bakanı'yla heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakanlar, iki ülkenin tarımsal ticaret hacmini artırmak üzere iş birliği yapılmasını temenni etti.

Kaynak: AA